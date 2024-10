Senior : à partir de quel âge faut-il penser à ne plus conduire de voiture ?

Selon les chiffres dévoilés par Assurland.com, le comparateur d’assurances, « 8 millions de conducteurs en France ont plus de 65 ans, soit 1 automobiliste sur 5″. Une proportion en constante augmentation. Elle atteindra près d’1/3 d’ici à 2050 ». Jusqu’à quand peut-on vraiment encore conduire ? Y’a-t-il un âge précis où il faudrait arrêter ? On vous fait le point sur la question.

Un attachement viscéral

Effectivement, c’est une question qui revient de temps à autre sur le tapis. Pour les principaux intéressés, c’est un sujet des plus sensibles, notamment pour les seniors très attachés à leur voiture.

C’est le cas de Michel, un habitant de la campagne francilienne, pour qui « vivre sans voiture » n’est tout simplement pas envisageable.

« J’ai mon permis depuis 1965, et je roule depuis ce temps-là », explique le septuagénaire au micro de France 5.

L’âge est-il vraiment impliqué dans la mortalité sur la route ?

« La première cause de mortalité sur la route est la vitesse, la deuxième, c’est l’alcool et la troisième, ce sont les stupéfiants. L’âge n’est pas un facteur qui va déterminer de façon catégorique la conduite. Et puis à quel âge est-on vieux, à 95, 75, 65 ans ? Il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont actives et dynamiques« , indique le Dr Michel Avisse, médecin généraliste agréé pour le contrôle de l’aptitude médicale à la conduite.

Sylvie Bonin-Guillaume, gériatre à l’AP-HM de Marseille, est du même avis : « l’âge n’est pas un critère suffisant pour évoquer une dangerosité ou une incapacité à conduire. Il faut aussi une bonne réserve cognitive pour être à même de s’adapter. »

Que pense La Société française de gériatrie et gérontologie ?

D’ailleurs, ajoute-t-elle, « la peur de provoquer un accident » pousse le plus souvent le sénior « à arrêter volontairement la conduite ». « Un arrêt non imposé facilite son acceptation« , assure cette dernière.

La Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) recommande aux personnes âgées d’opter pour des véhicules adaptés (boîte de vitesses automatique, direction assistée, écran pour une vision à 360°, etc.) afin de leur « permettre de se concentrer pleinement sur la route ».

Senior : à partir de quel âge faut-il penser à ne plus conduire de voiture ?

Jusqu’à preuve du contraire, la loi en France « n’impose aucune restriction à la conduite des personnes âgées« . Mais cela dépend de tout un chacun.

Une visite médicale chez un médecin reste vivement conseillée à partir de 65 ans, indique Allô Docteurs.