Les seniors bientôt restreints dans la voie de gauche en matière de sécurité routière ? On vous fait le point sur la question.

La conduite des seniors, un sujet complexe.

La question de la conduite des séniors reste un sujet complexe. Pour Yves Carra, porte-parole de Mobilité Club France, « c’est (pourtant) la classe d’âge la moins accidentogène », fait-il allusion aux personnes âgées. Pour le cas de l’automobiliste de 76 ans à Berg-sur-Mer, rappelle-t-il, il n’y a pas de preuves dans le bilan d’accident qui suggèrent que c’est dû à son état physique ou mental. »

« Il y aura une règle mise en place«

« Suite à cet accident et à d’autres, il y aura une règle mise en place. Si un accident provoqué par une personne, qu’elle soit âgée ou non, met en cause son état physique, on lui retirera le permis temporairement pour effectuer des examens afin de déterminer si l’état physique est réellement en cause.« , poursuit le porte-parole de Mobilité Club France.

Jean-Marie, 73 ans et 55 ans de permis, confie prendre le volant tous les jours : « On a tendance à aller moins vite qu’avant, on est aussi plus prudents », assure auprès de France Bleu cet habitant de Ham.

« Nous ne sommes pas favorables à ce qu’un médecin décide de la capacité à prendre le volant. Nous préconisons plutôt une sensibilisation des médecins au problème de la conduite des séniors, que le sujet soit abordé de manière subtile et respectueuse par le médecin de famille.« , explique Yves Carra.

« S’éloigner de la mobilité, c’est se rapprocher du cimetière ou de la maison de retraite«

« S’éloigner de la mobilité, c’est se rapprocher du cimetière ou de la maison de retraite. Il faut anticiper ce moment où l’on retirera la mobilité d’une personne âgée et mettre en place des solutions alternatives, comme rediriger le budget de la voiture vers le taxi, des solutions sont également proposées par les mairies et les régions. », recommande-t-il.

Sécurité routière : voie de gauche interdite aux seniors ?

Une loi entend également interdire purement et simplement la file de gauche aux automobilistes les plus âgés. Des récentes études sur le sujet ont révélé « que les capacités physiologiques et cognitives indispensables à une bonne conduite tendent à baisser à partir de 45 ans ».

La vision et l’audition diminuent, les rhumatismes peuvent contraindre les mouvements, les médicaments affectent la vigilance, et la coordination diminue. La voie de gauche, conçue pour les dépassements, leur sera interdite pour éviter les accidents !

« Il est très difficile de reconnaître au premier coup d’œil une personne âgée au volant. Si l’on devait uniquement juger les automobilistes à leur aspect physique, ça serait impossible…. Les cheveux grisonnants, ça n’est pas un bon indicateur, les seniors se teignent pratiquement tous les cheveux de nos jours ! Il faut être beaucoup plus efficace… », témoigne auprès de la rédaction d’Auto Plus, un membre des Pelotons d’Autoroute (PA) de la Gendarmerie.