La pause-café est aujourd’hui un véritable rituel dans les entreprises françaises. Pourquoi est-elle devenue aussi indispensable ? CafeBagdad vous décrypte tout.

« Un moment où tout s’arrête »!

« Dans la culture américaine […], le café est associé à l’idée de recharger ses batteries et de foncer, relaie welcometothejungle.com. En Suède, le café, c’est quelque chose qu’on attend avec impatience, un moment où tout s’arrête et où on n’a plus qu’à savourer », fait mention l’Américaine Anna Brones, co-autrice de Fika : l’art de la pause-café suédoise.

« Les collègues se réunissent souvent dans cette petite pièce, fait-elle allusion au coin cuisine des entreprises, autour de la table. Et c’est interdit de parler travail, on a besoin de parler d’autre chose. »

Le fameux « fika » des Suédois!

« Le fika est une véritable institution » en Suède. Ce terme désigne effectivement « ce moment où on peut parler de tout, sauf du travail en cours« .

Le « fika » est pour les Suédois ce que le fameux « tea-time » est pour les Anglais, ou la pause goûter pour nous, les Français.

« 9 salariés sur 10 plébiscitent la pause-café »

« 9 salariés sur 10 plébiscitent cet instant au travail« , dévoile le sondage de Steelcase en 2021. Mais pourquoi ce moment est-il si important aux yeux des travailleurs ?… Pour beaucoup de raisons !

Coup de boost physique et intellectuel, moment de détente, convivialité… Chacun y trouve son compte.

Comme rappelé par nos confrères de tf1info, « c’est le petit « à côté » de la vie au travail que l’on n’a pas lorsque l’on travaille à la maison ».

Saviez-vous pourquoi la pause-café est si sacrée au travail ?

« La boîte profite de ces pauses professionnelles pour échanger sur d’autres sujets car le café est créateur de lien social. », Indique pour sa part, Matthieu Jung de la tribu Kawa Coffee.

« La pause-café avec son manager est un moment informel pendant laquelle on peut poser des questions ou donner son avis sur une situation », explique pour tf1info, le coach en carrière Philippe Lorain.

« Chose que l’on ne ferait peut-être pas en réunion ou en entretien plus sérieux ».

Vous pouvez par exemple « discuter du dernier match de foot, de la dernière série du moment, des enfants » ou tout simplement aussi, en profiter pour « faire connaissance ».

Le saviez-vous ? La sacro-sainte pause-café n’existe pas légalement parlant.

« Il y a une pause de vingt minutes après six heures de travail qui est légal. Mais la pause-café n’est pas réglementée, c’est à la tolérance de l’employeur et elle n’est pas obligatoire », nous apprend Elise Fabing, avocate et autrice de « Ça commence avec la boule au ventre ».