Sans contact : pourquoi reçois-je toujours le même message « paiement refusé »

Vous faites vos courses à la boulangerie du coin et hop, le paiement sans contact par carte bancaire vous lâche pile au moment où vous devez régler la note à la caisse ! Et en plus, ce n’est pas la première fois que cela vous arrive. Mais qu’est-ce qui se passe réellement ? Pourquoi tantôt ça marche et tantôt, aucun bip ne retentit lorsque vous l’approchez du terminal ? On a la réponse pour vous.

C’est pratique et rapide ! Mais parfois, il a le don de nous lâcher au mauvais moment ! Qu’est-ce qui se passe vraiment avec le paiement sans contact ?

Pour régler votre achat, vous n’avez plus aujourd’hui besoin « de composer votre code confidentiel, il vous suffit d’approcher votre carte bancaire du terminal de paiement (TPE) du commerçant (3-4 centimètres environ) », précise le site gouvernemental. Et le tour est joué !

Ce moyen de paiement « permet de passer plus rapidement aux caisses des magasins et sans contact physique ».

Si vous avez un refus de paiement sans contact, c’est peut-être parce que « vous avez atteint le montant ou le nombre maximal d’achats consécutifs réalisés sans contact fixés par votre banque », explique Bercy.

En règle générale, c’est entre 5 à 10 opérations autorisées. Pour y rémedier, « vous devrez insérer la carte et renseigner votre code secret pour régler votre achat ».

Le dépassement du plafond autorisé peut expliquer un « paiement refusé« . Il est actuellement fixé à 50 € par opération et par commerçant, pour une même journée. Au-delà, votre code confidentiel est nécéssaire.

« Il se peut que le solde de votre compte courant soit insuffisant », peut-on également lire sur le site du Ministère de l’Economie. Dans ce cas, la solution est de « le réapprovisionner » avant d’effectuer à nouveau le paiement.

Par ailleurs, « il peut s’agir d’un simple dysfonctionnement du TPE du commerçant, ou bien l’option « paiement sans contact » de votre carte bancaire n’est pas activée ».

Votre carte bancaire est-elle compatible à cette technologie ?

En effet, l’utilisation de ce moyen de paiement exige d’avoir « une carte de paiement avec un pictogramme ressemblant au signal du wifi« . Certains établissements bancaires « l’activent par défaut dès la fabrication de leurs cartes ».

Mais il arrive que d’autres banques « la désactivent avant de délivrer leurs cartes« . Pour en profiter, vous devez « en faire la demande auprès de votre conseiller bancaire ou sur votre espace client sécurisé ».

Le paiement mobile comme alternative.

Le paiement mobile est une bonne alternative pour éviter toutes ces contraintes. Grâce à votre Smartphone et via des applications comme Google Pay ou Apple Pay, vous n’aurez pas à vous inquiéter du plafond de 50 euros.