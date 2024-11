Un grand nombre d’employés victimes d’erreurs de paiement récurrentes selon cette nouvelle enquête. CafeBagdad vous décrypte tout à travers cet article.

Un fléau en France comme en Europe

« En 2023, révèle une note de l’Insee publiée le 23 octobre dernier, le salaire en équivalent temps plein dans le secteur privé est en moyenne de 3613 euros bruts par mois, soit 2735 euros net de cotisations et contributions sociales« .

Des inégalités entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les différentes catégories socio-professionnelles, persistent.

Bon nombre de salariés en France jugent que leur rémunération n’est pas à la hauteur de leurs compétences. Comme souligné sur franceinfo, « près d’1 salarié sur 2 s’estime mal payé ».

« Conséquence, peut-on y lire, de plus en plus de salariés se montrent disponibles pour changer d’employeur et être mieux payé ».

Salaire : près de la moitié des travailleurs européens sous-payés, selon cette enquête

Cette situation ne concerne uniquement pas les salariés dans l’Hexagone.

« En Europe également, presque 1 travailleur sur 2 se sent également sous-évalué, révèle l’enquête « People at Work 2024 » d’ADP Research réalisée auprès de 34.612 actifs provenant de 18 pays à travers le monde.

1/4 des sondés multiplient les activités, pour tenter d’atteindre le salaire de leur rêve.

Saviez-vous par exemple que « 40 % des 34 612 actifs interrogés » affirment être couramment victimes d’erreurs de paiement.

Les cadres se disent pour la plupart « souvent ou toujours » sous-payés, et ce, peu importe qu’ils « soient intermédiaires (24 %) ou supérieurs (28 %) ». Ils confient faire de « nombreuses heures supplémentaires non payées ».

37% des répondants passeraient « entre 6 et 10 heures par semaine » de leur temps pour effectuer un travail non rémunéré pour leur patron. Cela équivaut déjà « au moins 3 jours pleins par mois », nous révèle l’étude.

48 % des travailleurs européens se disent sous-payés, contre 46% en Amérique du Nord, 42% en Amérique latine et 35% en Asie-Pacifique.

En Europe, 53 % des actifs seulement révèlent être rémunérés à leur juste valeur pour leur travail.

Les polyactivités ont le vent en poupe

Voilà pourquoi les actifs se tournent aujourd’hui vers la polyactivité. 1/4 des sondés « occupent simultanément plusieurs emplois ».

42% le font pour subvenir aux dépenses courantes, 31% pour avoir un train de vie plus agréable, 23% pour préparer leur retraite et 21% pour se débarrasser de leurs dettes.

Malgré une augmentation de salaires, les travailleurs ne se sentent pas suffisamment rémunérés.

L’enquête People at Work 2024 d’ADP Research dévoile par ailleurs que 40 % des personnes sondées, à l’échelle mondiale, précisent être insatisfaits de (leur) rémunération affichée sur leur fiche de paie, et ce, « même si plus de 3 salariés sur 4 ont fait l’objet d’une hausse salariale au cours des douze derniers mois, une augmentation de 4 % en moyenne ».