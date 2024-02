RSA : ce nouveau montant que la CAF va vous verser le 5 février 2024

Le 5 février 2024, les allocataires de la Caisse d’allocations familiales découvriront un tout nouveau montant du RSA. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Qu’est-ce que le revenu de solidarité active ?

Le revenu de solidarité active est une prestation financière versée par la Caf aux personnes à faible revenu ou n’ayant pas de revenu afin de leur garantir un revenu minimal pour vivre.

A l’instar de toutes les aides de la CAF, le RSA est également attribué selon certaines conditions. Les bénéficiaires doivent avoir plus de 25 ans. Si vous êtes enceinte ou avez la responsabilité d’un enfant, une dérogation est prévue.

Conditions pour toucher le RSA.

Les personnes entre 18 et 25 ans pourraient aussi prétendre au RSA à condition d’avoir exercé une activité à plein temps sur deux ans minimums au cours des trois dernières années. C’est le RSA Jeune.

En outre, vous devez aussi habiter en France de façon stable, plus de 9 mois par an. Les ressources mensuelles moyennes de votre ménage pendant les 3 mois précédant votre demande ne doivent pas excéder un certain seuil.

Il est également nécessaire d’avoir demandé les prestations auxquelles vous pourriez avoir droit, telles que l’allocation chômage ou la retraite. En d’autres termes, le RSA ne peut être versé que si vous n’êtes pas éligible à une autre forme d’aide, par exemple, à la fin de votre période d’indemnisation chômage.

Le montant du revenu de solidarité active varie d’une personne à une autre. Il est calculé en fonction de vos ressources et de la composition de votre foyer.

Dans les faits, le revenu de solidarité active n’est autre que « la différence entre le montant maximum du RSA et les revenus moyens des 3 derniers mois avant votre demande, incluant les prestations familiales », peut-on lire sur mes-allocs.fr. Notez que certaines prestations familiales ne sont pas prises en considération dans le calcul.

RSA : ce nouveau montant que la CAF va vous verser le 5 février 2024

Le paiement du RSA et des prestations familiales/allocations logement s’effectue en même temps. « Le RSA est versé en général le 5 de chaque mois ».

Si vous avez droit au RSA à compter de janvier 2024, la CAF procédera au premier versement de cette aide le 5 février 2024. On parle d’un versement à terme échu. Il faut généralement 48 à 72 heures maximum pour voir le paiement apparaître.

« Si le 5 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le RSA est versé le jour ouvré suivant. », rappelle le site aide-sociale.fr.