Retraite en Europe : est-il possible de garder ses soins de santé en France ?

Peut-on prendre sa retraite en Europe tout en conservant ses soins de santé en France? Le point sur la question.

Cette destination idéale où passer votre retraite à l’étranger

Les Français sont nombreux à passer leurs vieux jours à l’étranger. Après des longues années de dur labeur, qui ne souhaiterait pas s’évader dans un endroit paradisiaque où il fait bon d’y vivre. Mais où s’expatrier ? Le Figaro a mené l’enquête pour vous.

« Santé, climat, cadre de vie, loisirs, sécurité, transports, logement, fiscalité, coût de la vie, communauté française, joie de vivre … Sur la base de 30 critères portant sur la qualité de vie« , nos confrères du Figaro « ont comparé les 20 pays les plus prisés par les retraités français« .

«Notre palmarès 2023 des pays où partir vivre à l’heure de la retraite» n’est nul autre que l’Espagne. Le pays ibérique est dans le TOP 1 du classement pour la troisième année consécutive.

« Quand on arrive à la retraite, on a une baisse de nos revenus et de notre pouvoir d’achat, c’est pourquoi j’ai choisi de m’installer en Espagne« , confie un retraité français au Figaro.

C’est un véritable cadeau entre ses plages de sable magnifiques, ses maisons blanches et ses touches colorées, son coût de la vie attractif et sa proximité géographique et culturelle avec la France.

Ces deux pays qui viennent compléter le podium pour le classement 2023 du Figaro.

Après l’Espagne, vient aussi l’Italie, où le coût de la vie peu élevé et le climat très clément sont plus que convaincants pour y élire domicile.

Attention toutefois, » le système de santé italien fonctionne mieux dans le nord que dans le sud du pays », prévient Sylvain Piacenza, représentant de l’Union des Français de l’étranger en Italie.

La Grèce vient clôturer le podium. Outre un cadre de vie exceptionnel, la météo y est clémente avec 3.370 heures d’ensoleillement par an.

« La vie est bien moins chère qu’en France », témoigne un retraité français, pour qui ce facteur a été décisif dans sa décision de partir. Sans compter « l’imposition fixe de 7% pendant 15 ans » dont bénéficient les retraités hexagonaux.

Retraite en Europe : est-il possible de garder ses soins de santé en France ?

Si l’on prend sa retraite en Europe, peut-on toujours se faire soigner en France si l’on revient régulièrement dans le pays ? Continue-t-on d’être couvert par la Sécurité sociale ? Peut-on avoir droit à la complémentaire santé solidaire?

« Tout Français résidant à l’étranger titulaire d’une pension d’un régime de retraite de base peut bénéficier de l’ouverture de droits aux prestations en nature de l’assurance-maladie en France, et peut donc être remboursé pour des soins reçus en France », stipule la loi.

Quels soins peut-on bénéficier lors d’un séjour en France ?

Lors d’un séjour temporaire en France, tous vos droits à l‘assurance maladie sont rétablis, permettant ainsi la prise en charge complète de tous les types de soins selon la réglementation française, qu’il s’agisse de soins médicaux nécessaires ou programmés.

Vous êtes en droit d’utiliser votre Carte Vitale pour vous faire soigner durant votre séjour dans l’Hexagone.

Si par contre vous êtes un « polypensionné », recevant des pensions de retraite de la Sécurité sociale française ainsi que de votre nouveau pays de résidence, les soins lors de vos séjours en France seront dans ce cas pris en charge par ce dernier.