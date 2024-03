Ces retraités « fuient le froid et la vie chère» pour cette destination ensoleillée. Ils sont 40 000 à y mettre le cap chaque année. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Retraite au soleil : découvrez la destination de prédilection des Français, 40 000 seniors s’y rendent chaque année

A l’instar de plusieurs retraités, Michel et Babette prennent dès novembre la direction du Maroc pour se rendre dans les « hirondelles d’Agadir », dans le sud du pays.

Pendant qu’une partie de l’Hexagone se trouve « frigorifiée par une intense vague de froid », ce couple de retraités profite d’un endroit où le soleil brille sans interruption.

Comme à l’accoutumée, Babette et Michel se rendent chaque année à Taghazout, ce petit village de pêcheurs à 20 kilomètres d’Agadir. Ils ne regagnent la France qu’au printemps. Et on les comprend.

Comme raconté dans les colonnes du Parisien, ces tourtereaux ont élu domicile en bord de mer, juste en dessous du camping Terre d’Océan, où ils peuvent contempler les vagues déchaînées et les surfeurs se mesurer à leur puissance.

Leur peau hâlée n’a plus à craindre les ardeurs du soleil, mais pour protéger les roues de leur camping-car, elles sont soigneusement enveloppées de housses.

L’été, « le pays subit d’intenses vagues de chaleur ».

« Sinon, il ne resterait plus rien des pneus au bout de six mois », explique le septuagénaire.

Même l’eau des bidons, placés au sol pour maintenir les bâches de leur modeste terrasse improvisée, « a dû être teintée avec du marc de café pour éviter de bouillir ».

L’été dernier, les températures ont atteint jusqu’à 50,4 °C. Selon le service européen Copernicus, « juillet 2023 a largement battu le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, avec 0,33 °C de plus que le mois qui détenait jusqu’à présent ce titre (juillet 2019) », relaie Le Parisien.

Babette et Michel y retrouvent des copains.

Loin d’être un ennemi, ce soleil éclatant incite Babette et Michel, chaque année dès novembre, à quitter leur mobil-home en Vendée pour prendre la route à bord de leur fourgon, relate le quotidien francilien.

Nombreux sont les seniors et retraités français qui ont choisi Agadir comme lieu de résidence, signe qu’ils y ont sûrement trouvé leur bonheur. Et pour cause, la ville regorge d’activités variées.

Une panoplie d’activités…

Vous pouvez partir en safari en quad dans le désert. Et pour une expérience plus audacieuse, explorez les montagnes avoisinantes. Une fois au sommet, vous pourrez profiter d’une vue panoramique sur les magnifiques paysages berbères.

Si vous avez le goût de l’aventure et le courage de vous envoler dans les airs, une balade en montgolfière à Agadir est une expérience incontournable. Surtout si vous n’avez jamais tenté cette aventure auparavant.

Autrement, une paisible balade en bateau sur le littoral marocain peut être tout aussi agréable.