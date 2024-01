Cette arnaque à la carte bancaire compte plusieurs dizaines de victimes connus. La vigilance est de mise, notamment dans les restaurants. Il ne s’agit en effet que d’un simple tour de passe-passe. On vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Restaurants : cette arnaque à la carte bancaire multiplie ses victimes en France

Comme rapporté dans les colonnes de tf1info, le mode opératoire reste toujours le même : l’arnaqueur, profitant de l’inattention du serveur, dérobe le terminal de paiement du restaurant et le substitue par un autre, identique, qu’il a préalablement programmé pour transférer l’argent directement sur son compte.

« Le type vient avec une sacoche. Dedans, il a sa machine à carte bleue. Au moment où le serveur sert un autre client. Il prend ma machine, il la met dans sa sacoche et il l’échange avec la sienne« , résume Jean-Pierre Guillory, patron du Pub Morisson.

Ce propriétaire de bar à Cannes (dans les Alpes-Maritimes) s’est fait voler plusieurs milliers d’euros. Il n’a rien vu venir.

« Quelqu’un qui pique dans la caisse, vous le savez. Comment on peut imaginer que toutes les transactions de cette machine vont sur son compte ? », raconte-t-il à TF1.

Une combine bien huilée…

Bien que le nom de l’usurpateur soit présent sur les tickets de carte bleue, les serveurs ne s’en rendent même pas compte, n’ayant malheureusement pas le réflexe de les regarder de près.

« A la fin du service, pour effectuer notre journal de caisse, on se sert de la télécollecte, c’est-à-dire l’addition de toutes les cartes bleues de la soirée. Mais, là, il n’y a pas la raison sociale de l’établissement », poursuit le propriétaire des lieux. Ce n’est que quelques jours plus tard que les victimes s’aperçoivent de la combine. Et il est souvent déjà bien trop tard.

« Je n’aurais (jamais) imaginé ce genre d’arnaque »

« J’étais persuadé que c’était un problème technique, que c’était un problème de mauvaise connexion. Jamais je n’aurais imaginé ce genre d’arnaque », ajoute celui qui est aussi patron du Morrison’s Lounge.

« C’est intelligent comme mode opératoire, il faut être vigilant. Quand vous faites quelques chose d’usuel, vous êtes moins attention« , reconnaît Alain Lahouti, le président du syndicat des restaurateurs de Cannes (Umih HCR Cannes).

Parade pour s’en prémunir.

Pour tenter d’y remédier, plusieurs établissements se sont adaptés. Certains restaurants ont commencé par marquer leurs boîtiers par des petits autocollants distinctifs.

Les restaurants ont fait en sorte que « Chaque terminal de paiement a une couleur de ticket différente« . Des établissements dans les Pyrénées-Orientales ont également fait l’objet de la même escroquerie.