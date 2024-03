Le compte X officiel d’IDF Mobilités alerte sur une nouvelle campagne d’hameçonnage. Attention aux faux mails de remboursement Navigo. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Remboursement Navigo : méfiez-vous de cette escroquerie qui frappe les usagers franciliens

IDF Mobilités met en garde les usagers contre une vague d’hameçonnage liée à la campagne de remboursement lancée depuis le 20 mars dernier.

« Ne cliquez pas sur le lien, c’est une tentative de fraude », avertit l’organisme régional en charge des transports en commun en Île-de-France sur le réseau social X.

« Île-de-France Mobilités met à disposition des voyageurs franciliens un espace de dédommagement pour simplifier leurs démarches(…) Vous avez jusqu’au 17 avril pour effectuer votre demande ».

Île-de-France Mobilités : conditions de remboursement élargies en 2024

Les usagers des RER A, B, C et D, et ceux du Transilien P, peuvent en effet prétendre à un remboursement allant jusqu’à 1 mois et demi de forfait mensuel suite aux perturbations de trafic sur ces lignes, inférieure à 80% durant au moins trois mois.

Île-de-France Mobilités a en effet décidé d’étendre les conditions de remboursement pour les usagers des lignes « dont la ponctualité moyenne en 2023 était inférieure à 85% ».

Pour bénéficier de ce remboursement, « il faut avoir habité, travaillé ou étudié à proximité de l’un des axes concernés en 2023 et avoir été titulaire d’au moins trois mensualités de forfait Navigo pendant les mois ayant connu une ponctualité insatisfaisante », explique le site dédié aux dédommagements.

Alerte arnaque : »Plusieurs abonnés Navigo ont reçu un mail les appelant à se connecter «

C’est sans surprise que les arnaqueurs profitent de ce geste commercial pour se faire des victimes. « Plusieurs abonnés Navigo ont reçu un mail les appelant à se connecter pour profiter de ce remboursement« , est-il indiqué sur le site officiel de l’organisme avant de les rediriger sur un site frauduleux d’IDF Mobilités.

L’objectif est de récupérer leurs informations bancaires des usagers concernés. Ne cliquez pas sur les liens contenus dans les emails et ne communiquez jamais vos informations personnelles.

« Cette année, quinze axes donnent droit à un remboursement. »

« Cette année, quinze axes donnent droit à un remboursement. Pour consulter les conditions d’éligibilité et demander votre remboursement, parcourez la liste des axes, classés selon la ligne de RER ou de train à laquelle ils appartiennent, et cliquez sur votre axe de transport habituel depuis sa plateforme.

Les sommes varient de 42,05 euros à 126,15 euros, selon le type de forfait et la durée des perturbations.