Des millions de familles français galèrent pour trouver un logement social. C’est un niveau jamais vu, confie la présidente de l’USH. Explications.

Record historique : 2,7 millions de ménages français toujours sans logement social

2,7 millions. Voilà le nombre de ménages qui attendent encore d’obtenir un logement social au premier semestre 2024.

« Un nouveau record », réagit Emmanuelle Cosse, la présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH). C’est, selon cette dernière, 100.000 demandeurs de plus par rapport à 2023.

« C’est une demande qui augmente partout, poursuit Emmanuelle Cosse. C’est le même phénomène que les années précédentes dans toutes les régions et qui montre combien la question de l’accès à un logement abordable demeure très importante« , précisait-elle durant la conférence de presse organisée le 12 septembre dernier en amont du Congrès HLM portant sur le thème de l’innovation, et qui s’est tenu du 24 au 26 septembre dernier à Montpellier.

Dans le détail, peut-on lire dans les colonnes du site banquedesterritoires.fr, « plus de 1,8 million de ménages » patientent actuellement pour espérer avoir accès à leur premier logement social.

En même temps, 870.000 foyers déjà logés dans le parc existant attendent de pouvoir emménager dans un nouveau logement HLM.

« On est extrêmement nombreux »

« J’ai visité quatre appartements en 2024. Les trois premiers que j’ai visités, j’ai été classée rang deux et rang trois. Et le dernier, j’attends(…) Je sais qu’on est extrêmement nombreux et qu’il y a des situations plus urgentes que la mienne. », confie cette mère de famille monoparentale, qui touche 2000 euros.

« Il y a quelque chose de vraiment épuisant »

« Je ne dis pas que ‘qui que ce soit me passe devant ne devrait pas’, mais il y a quelque chose de vraiment épuisant parce que moi, avec mon salaire, je ne peux pas prétendre à un logement décent pour ma fille et moi dans le privé, déplore-t-elle. Les prix, c’est n’importe quoi. Avec l’assurance loyer impayé, si on ne gagne pas trois fois le loyer, les agences ne nous appellent même pas pour les visiter. »

L’ex-ministre du Logement (gouvernement Valls II) confirme qu’il y a » une accélération de la demande au premier semestre et c’est ça qui est relativement inquiétant », se préoccupe-t-elle.

La production de nouveaux logements est au plus bas

« D’abord, on construit de moins en moins (que 82.000 logements sociaux cette année contre 120.000 cinq ans auparavant) et entre temps la demande HLM n’a cessé de croître, parce que beaucoup de ménages n’arrivent pas à trouver un logement en dehors du logement social », expliquait Emmanuelle Cosse au micro de RTL.