Agacés par les gens du voyage qui squattent son terrain, ce propriétaire a placé un bloc de béton de 3 tonnes pour bloquer l’accès. On vous raconte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

« Ils ne m’ont pas écouté, tant pis pour eux. »

« Il y en a marre, vocifère-t-il. Cela fait plusieurs fois que mon terrain est occupé. Maintenant ça suffit. Je leur ai laissé 48 heures pour quitter les lieux. Ils ne m’ont pas écouté, tant pis pour eux. », poursuit ce propriétaire terrien au rond-point de Candie, à Portet-sur-Garonne.

Ras-le-bol des gens du voyage, ce propriétaire les piège avec un bloc de béton de 3 tonnes

Ce dernier a finalement décidé de sortir l’artillerie lourde pour faire vaquer son terrain situé près du vignoble de la ville de Toulouse. En s’aidant d’une grue monumentale, ce propriétaire a fait placer un gigantesque bloc de béton pesant trois tonnes sur l’entrée de son terrain.

« À chaque fois que des gens du voyage s’installent sur mon terrain, je ne peux rien faire ! Je n’ai qu’une solution : déposer un référé au tribunal, et cela prend au moins un mois pour faire appliquer la décision et les faire quitter la place, déplore-t-il dans les colonnes de la Dépêche. Cette fois, ce sont eux qui vont devoir déposer un référé pour que j’enlève mon bloc de béton, et qu’ils puissent repartir ».

publicité

Les gens du voyage furieux.

Une initiative qui bien sûr n’a pas fait plaisir. « Cette personne est complètement inconsciente, réagissait l’un de leurs représentants. Il y a des enfants en bas âge dans notre groupe. Imaginez qu’ils aient besoin d’être évacués d’urgence. Comment ferons-nous ? », s’interroge-t-il, visiblement furax.

« Nous avons essayé de parler à ce monsieur, nous l’avons vu une fois, mais après il est parti, et maintenant on ne le voit plus. Nous sommes venus nous installer ici car c’était la canicule, et il y a ici des arbres pour être à l’ombre... », justifiait-il leur choix.

Toulouse Métropole accueille depuis 2017 deux aires de grand passage pour les gens du voyage dont la première sur 74 chemin de Fenouillet, à la base de loisirs de Sesquières et la seconde sur le chemin de l’Armagnac, à Tournefeuille.

« Il faudra que ces personnes paient eux-mêmes l’enlèvement du bloc ».

Ces aires n’empêchent malencontreusement pas les occupations « sauvages » de terrains privés.

« J’ai laissé suffisamment d’espace pour qu’une voiture simple puisse passer », rétorque le propriétaire. Mais pour les caravanes, reconnaît-il, il faudra que ces personnes paient eux-mêmes l’enlèvement du bloc que j’ai fait déposer ».