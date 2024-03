Attention, plusieurs lots de desserts au chocolat vendus partout en France ces dernières semaines rappelés d’urgence. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous donne toutes les informations à connaître à ce sujet.

Rappel produit : Si vous avez acheté des desserts au chocolat en supermarché, gare à vous, ils sont impropres à la consommation

Les rappels de produits s’accumulent jour après jour sur RappelConso. D’ailleurs, deux fiches ont été publiées le 28 février 2024 sur le site gouvernemental des alertes de produits dangereux Rappel Conso. Cette procédure porte sur les fameux desserts végétaux au lait de coco et chocolat de la marque Charles & Alice.

Conditionnés en deux pots de 110 grammes, ces délices ont été commercialisés dans les plus grandes enseignes du pays, à savoir Auchan, U, Leclerc, Carrefour, ITM, Cora Belgique, Franprix, Monoprix ou encore Casino etc.

Des pots de 350g et des pots 2x110g rappelés dans toute la France.

Le rappel porte sur le lot de desserts au lait de coco et chocolat 2X110g avec comme code-barres 3297760084006 et dont la date limite de consommation est fixée jusqu’au 14/03/2024. Ils ont été vendus du 3 février au 28 février 2024.

Des pots de 350g, distribués dans tous les centres E. Leclerc du 30 janvier au 28 février, portant le code-barres GTIN N°3297760084167 ont également été rappelés. Leur date limite de consommation est établie au 5 avril 2024. Retrouvez la liste des magasins concernés ici. Une vérification s’impose.

« Charles et Alice procède par principe de précaution au retrait de ses produits Végétal au lait de coco et Chocolat en DLC au 14/03/2024, suite à une fermentation possible des produits entraînant un goût acide du produit et un opercule bombé« , indique la fiche émise par le site officiel Rappel Conso.

Jusqu’à quand peut-on procéder au remboursement ?

Il est recommandé de ne pas consommer ces desserts et de les retourner au magasin pour être remboursés. La date de fin de la procédure de rappel court jusqu’au samedi 16 mars 2024pour les petits pots de 110g. La date est prolongée pour les pots de 350 g, soit jusqu’au lundi 8 avril 2024.

Pour tout besoin, n’hésitez pas de « contacter le point de vente ou le service consommateur au numéro 0969392909 ».

Risques encourus par le consommateur ?

« La société Charles et Alice se tient à la disposition de ses consommateurs en cas de questions », peut-on y lire. Comme rapporté par la fiche, les consommateurs encourent des risques supplémentaires liés à d’autres contaminants biologiques.