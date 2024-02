Ce goûter préféré des petits et grands rappelé d’urgence dans les boulangeries et plusieurs magasins nationaux (Lidl, Aldi). On vous donne plus d’informations dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Rappel produit : si vous avez acheté ce goûter très populaire vendu chez Lidl et Aldi, il ne faut pas les consommer

Il s’agit de donuts au sucre. Les consommateurs concernés sont invités à ne plus les consommer. Rapportez-les au point de vente avant la date de fin de la procédure de rappel pour obtenir remboursement.

Les donuts rappelés ont été vendus à travers toute la France, entre la période du 1er novembre au 2 février 2024 par Aldi et Lidl, mais également par certains magasins Carrefour ou U, et aussi dans des boulangeries.

Problèmes de « déviation organoleptique »

Le motif de rappel est assez inhabituel. Ces lots de donuts au sucre produits par le groupe belge Vandemoortele font l’objet d’une « non conformité organoleptique ».

Ces produits dégagent effectivement une odeur désagréable. Mais pas que ! Comme précisé dans la fiche émise par le site gouvernemental Rappel Conso, ils présentent aussi « un défaut de goût ».

Les réclamations de clients portent également sur la perception d’un « arrière-goût métallique et acide dans le produit, dont l’intensité varie d’un lot à l’autre », peut-on y lire.

Voici les références de donuts rappelés à vérifier

Selon l’enseigne concernée, voici les références à identifier :

Les donuts au sucre vendus par Lidl portent les lots suivants : N°310D3328, N°310D3324, N°310D3319, N°310D3363, N°310D3347 et N°310D3307. Son code-barres GTIN affiche le numéro 3461180399181. Ils ont été commercialisés dans plusieurs dizaines d’enseignes de la marque allemande réparties partout en France.

Chez Aldi, les lots de donuts au sucre rappelés sont les 310D3325, 310D3328, 310D3342, 310D3350, 310D3346, et 310D3362. La GTIN concernée porte le numéro 38847 Ald sugar donut. Plusieurs dizaines de points de vente à travers le territoire sont concernées.

Blanco, Sysco ou Doonys…

Deux références de donuts au sucre de la marque Blanco provenant de plusieurs dizaines de points de vente sont aussi rappelées, à savoir celui avec un GTIN N°3461180385900 et dont le Lot porte le numéro 310D3319. En outre, il y a le GTIN N° 3461180388642 et ses lots N°310D3340, N°310D3320, N°310D3327 et N°310D3345.

De nombreux lots de donuts Sysco distribués dans plus d’une centaine de points de vente éparpillés dans tout le pays font également l’objet d’un rappel produit : 310D3326, 310D3334, 310D3346, 310D3342, 310D3347, 310D3312, 310D3333, 310D3341 et 310D3313. Leur code GTIN N° 54525 Sco sugar donut.

Certaines références de donuts de la marque Doonys, notamment ceux portant les références 5413476930941 avec les lots 310D3314, 310D3335, 310D3349 et 310D3362, ainsi que le numéro 3461180388659 avec les lots 310D3325, 310D3320, 310D3339, 310D3363, 310D3340, 310D3328 et 310D3348, sont rappelés.

Il en va de même pour les donuts GTIN N°5413476954435 avec le lot 310D3328, le code-barres N°5413476937674 avec ses lots N°310D3333 et N°310D3349 et enfin, la GTIN N°5413476954435 le avec le lot N°310D3335, et la GTIN N°3461180522930 avec le lot N°310D3346. Ces derniers ont été commercialisés chez Carrefour, Leclerc, G20, Franprix, ainsi que des boulangeries.