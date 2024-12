Rappel national : attention si vous avez acheté du foie gras ou des rillettes chez Auchan ou Leclerc en cette fin d’année. Des lots sont concernés par une contamination à la listéria. L’alerte a été lancée par le site gouvernemental RappelConso. À ramener d’urgence au point de vente pour obtenir remboursement. La rédaction de CafeBagdad vous donne toutes les informations nécessaires ici.

Rappel massif de foie gras et rillettes vendus chez Auchan et Leclerc

Les rillettes GRAND’VALLEE pot 220G Auchan

Deux marques sont concernées par cette procédure de rappel, à savoir « les rillettes Grand’Vallée en pot de 220g, commercialisées chez Auchan depuis le 5 décembre dernier, avec une date limite de consommation (DLC) fixée au 1er janvier 2025 et un GTIN N°3233970905229. Le Lot rappelé porte le numéro 34910.

Si vous êtes en possession du produit, il ne faut surtout pas le consommer. Si besoin est, les consommateurs de chez Auchan peuvent appeler le numéro 0247550605. Rapportez d’urgence les rillettes rappelées en magasin avant le mercredi 1 janvier 2025, correspondant à la date de fin de la procédure de rappel.

Bloc de foie gras de canard du Sud Ouest emballage sous vide 540g de la marque DELPEYRAT Leclerc

Du bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest 540g de la marque Delpeyrat, commercialisé chez Leclerc depuis le 12 décembre dernier, est également rappelé pour « suspicion de présence listeria sur la ligne de fabrication ».

Sa date limite de consommation (DLC) est établie au 16 mars 2025. Le GTIN porte le numéro 30671636478669. Le lot de foie gras concerné porte comme référence H3410097. Sa marque de salubrité est FR 40-281-001-CE.

Alerte danger santé ! Quels risques pour la santé du consommateur ?

« Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », précise la fiche émise par la plateforme gouvernementale d’alerte de produits dangereux.

« Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines ».

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec 0800710641. Les clients concernés peuvent bénéficier d’un remboursement de la part de l’enseigne Leclerc.