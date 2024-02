Vérifiez vos biscuits du petit-déjeuner ! Un rappel produit est en cours en raison de la présence d’une substance cancérigène. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Rappel Conso : Ces biscuits vendus chez Intermarché contiennent une substance cancérigène

Que ce soit pour le goûter ou pour le petit-déjeuner, ces biscuits au miel et aux pépites de chocolat retirés de la vente ont toujours fait le bonheur des papilles des petits et grands.

Si vous en avez en stock dans vos placards, une vérification s’impose. Assurez-vous que vos lots de biscuits ne correspondent pas à ceux faisant l’objet d’un rappel produit.

Les biscuits rappelés renferment « un taux d’acrylamide trop élevé, par rapport aux seuils réglementaires autorisés ». Cette substance chimique est dangereuse pour la santé.

Que faut-il savoir concernant cette substance chimique ?

« En 1994, l’acrylamide a été reconnu comme cancérogène avéré pour l’animal et possible pour l’Homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)« , précise l’Anses. Il a également été découvert, en 2002, que cette substance se forme dans les aliments riches en amidon et en asparagine lors de leur cuisson à une température supérieure à 120°C. Elle fait ainsi partie de ce que l’on appelle les produits néoformés, absents de l’aliment initial, qui se forment au cours de sa préparation », peut-on y lire.

Les aliments les plus contributeurs à l’exposition à l’acrylamide

Selon toujours l’Anses, les pommes de terre, principalement sous forme de frites ou de sautées, constituent l’aliment le plus responsable de l’exposition à l’acrylamide.

Chez les adultes, le café, surtout le café noir, arrive en seconde position, tandis que chez les enfants, ce sont les biscuits sucrés qui occupent cette place.

Voici la référence des « biscuits petit déjeuner miel et pépites de chocolat » de la marque Chabrior à identifier.

La procédure de rappel lancée par le site gouvernemental d’alerte de produits dangereux porte sur des « biscuits petit déjeuner miel et pépites de chocolat » de la marque Chabrior, conditionnés par barquette de 400 g et commercialisés du 4 juillet 2023 au 26 janvier 2024 dans tous les magasins Intermarché, en France.

Le lot concerné porte le n° L523179. Son code-barres est le GTIN N° 3250392401283. Sa date de durabilité minimale (DDM) est fixée pour le 30 avril 2024.

Si vous avez ces biscuits incriminés chez vous, la plateforme RappelConso recommande de ne plus les consommer et de les rapporter au point de vente jusqu’au mardi 26 mars 2024 afin d’obtenir remboursement.