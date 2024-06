Waze, Apple Plans et compagnies sont releguées au second plan. Une étude qui surprend ! Et si vous découvrez cette appli de navigation préférée des sondés pour détecter les radars ?

Radars : ce nouveau classement révèle l’application de navigation la plus populaire, Waze est détrônée

Pour savoir quelle est l’application de navigation la plus sollicitée pour détecter les radars, l’équipe de MarketWatch Guides a mené sa petite enquête auprès de 1 000 conducteurs américains et analysé les données de Speedtrap.org. ( site géré par la National Motorists Association qui recueille des informations générées par les utilisateurs sur les emplacements des radars à travers les États-Unis.)

« En ce qui concerne les préférences des répondants à notre enquête, explique marketwatch.com, Google Maps est en tête avec 70 % d’utilisation, suivi de Waze avec 27 % et d’Apple Maps avec 25 % ».

Apple Plans boudé par les Américains

Une information pour le moins inattendue quand on sait que plus de 50% des Smartphones achetés Outre-Atlantique sont des iPhone. Sans compter qu‘Apple Plans est l’application de navigation par défaut de ces appareils.

Si l’on s’attarde sur cette étude de MarketWatch, cette habitude des conducteurs américains en dit long. Si les utilisateurs d’iPhone prennent du temps pour installer Google Maps, cela sonne comme un désaveu pour Apple.

La même enquête indique également que « plus d’1/3 des automobilistes ont déclaré qu’une application de navigation les avait avertis d’un radar à venir. Parmi ceux qui ont ignoré l’avertissement, 6% ont reçu une contravention pour excès de vitesse« .

Pour les personnes qui ont tendance à dépasser la limite de vitesse, « Google Maps est donc le choix d’application de navigation le plus populaire ».

Les avantages de ces solutions de navigation.

Les services de cartographies ne se cantonnent pas seulement à trouver le trajet le plus court pour se rendre d’un point A à un point B, ils contribuent aussi grandement à garantir la sécurité routière en alertant les automobilistes sur les dangers potentiels (accidents, fermetures de routes, contrôles de police).

Ce gros problème enfin résolu !

Depuis 2024, Google Maps a connu un échec de navigation qui concernait particulièrement les utilisateurs d’Android. Ce bug portait notamment sur la fonctionnalité qui permet d’entrer plusieurs destinations dans un itinéraire.

Cette fonction ne marchait pas correctement. Après plusieurs mois d’attente et de plaintes des utilisateurs, une mise à jour de l’application a enfin eu lieu pour corriger ce bug.

Cette mise à jour permet désormais aux principaux concernés « d’utiliser la fonction d’itinéraires multiples » sans que ça vire au cauchemar.