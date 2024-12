Les seniors adoptent l’habitat partagé : en quoi consiste cette solution ? Pourquoi cet engouement pour ces lieux de vie pour personnes âgées ? CafeBagdad vous aide à y voir plus clair.

Un secteur en pleine expansion en France

L’habitat partagé pour seniors est un concept qui existait depuis près d’une décennie en France. C’est un secteur qui se développe dans l’Hexagone.

On le connaît également sous d’autres appellations, à savoir l’habitat participatif ou l’habitat inclusif. Cette solution est « à mi-chemin entre le maintien à domicile et la maison de retraite ».

Quel est l’objectif de l’habitat partagé, solution qui a le vent en poupe chez les seniors ?

“Ce sont des lieux de vie pour personnes âgées où chacun a son appartement, allant du T1 au T3 et des espaces partagés, explique Laurence Boluda, Directrice Générale de La maison de Blandine. Certains habitats inclusifs permettent même d’être en colocation.

« Parmi celles qui restent chez elles (les personnes de plus de 75 ans), beaucoup souffrent d’isolement, ce qui induit des problèmes de santé mentale. Leur logement n’est parfois plus adapté et présente des risques de chute ou autres accidents », observe Laurence Boluda.

De plus, cette solution s’avère plus accessible financièrement étant donné que ce « modèle permet de mutualiser une grande partie des dépenses », indique-t-on sur challenges.fr.

« Le coût moyen de notre solution d’hébergement est 20 à 25% moins cher qu’un dispositif de maintien à domicile », assure Simon Vouillot, cofondateur et associé d’Ages & Vie, spécialiste des maisons de colocation du type « béguinage » (130 en France).

Comme détaillée par Laurence Boluda auprès de Planet, « un habitat partagé prend vie grâce à l’animation de l’équipe(…) Un animateur met en place la gym, la peinture et les ateliers cuisine (…) Il y a également des activités extérieures avec des animateurs extérieurs. »

« Notre objectif, précise Laurence Boluda, consiste à accompagner les personnes âgées dans leur quotidien(…) On est toujours à moins de 300 mètres du centre des communes pour que les personnes âgées puissent se rendre dans des commerces, des associations, des écoles, des bibliothèques, des crèches ou encore des cafés ».

« Mieux vieillir chez soi, mais pas seul »

À la différence des EHPAD, les habitats partagés ne sont pas médicalisés. Dans ces habitats inclusifs, « on retrouve en moyenne 25 personnes pour des appartements de 45m2 environ (…) L’idée c’est de mieux vieillir chez soi mais pas seul », poursuit la Directrice Générale de La maison de Blandine.

« Ils font ce qu’ils veulent, ils peuvent accueillir dans leur appartement et dans les espaces de vie, ils peuvent faire des rencontres avec des amis et leurs familles. On accueille 3 ou 4 couples par maison ».

Pour un habitat partagé, « les tarifs oscillent entre 1200 et 1800 €. Dans ces formules, tout est compris sauf les denrées alimentaires », conclut-elle.