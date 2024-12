À 70, 80 ou faut-il attendre jusqu’à 90… Quel est l’âge limite, selon la législation en vigueur, pour les seniors d’arrêter définitivement le volant ? Une question qui suscite des inquiétudes de plus en plus grandes en France.

publicité

Quel est l’âge limite autorisé pour les seniors au volant ? Voici ce que dit la loi

Pour répondre à la question de savoir « Quel est l’âge limite pour les seniors au volant ?« , il n’y en a pas.

Jusqu’à ce jour, aucune législation n’impose en France aux personnes âgées d’arrêter de conduire ou de passer des contrôles réguliers dans le but d’évaluer l’aptitude de chacun au volant.

Ce qui laisse à chaque senior, ainsi qu’à leur famille, le soin de décider ensemble du moment où il faut abandonner la conduite.

publicité

Les familles des personnes âgées départagées…

Une situation qui est loin d’être facile. Partagée entre le désir de laisser leur proche conserver cette indépendance aussi longtemps que possible et l’inquiétude de voir le pire se produire en pleine conduite, la famille des personnes âgées ne cache pas son désarroi.

« On est pris entre le cœur et la raison », confie une habitante de Cholet, en Maine-et-Loire, en évoquant le cas de son père dans les colonnes d’Ouest-France.

« S’il tuait un enfant, ça me rendrait malade« , s’inquiète-t-elle. Une angoisse partagée par de nombreuses familles ayant des seniors qui persistent à conduire malgré les complications évidentes liées à l’âge.

Atteint de la maladie d’Alzheimer, « mon père n’est plus alerte au volant, il perd ses réflexes« , précise cette habitante de Cholet. Et d’ajouter : « Il m’a dit clairement qu’il ne savait plus comment venir chez moi« .

Il faut toujours favoriser le dialogue…

Poussées par les inquiétudes envers leurs proches âgés, « certains vont aller jusqu’à enlever les câbles de batteries, cacher les clés, en prétextant que la voiture est en panne« .

En vieillissant, la vue, l’audition ou encore les capacités motrices tendent, chez la grande majorité des personnes âgées, à diminuer considérablement.

Cependant, aucun âge précis n’est fixé pour cesser de conduire, a tenu à souligner Sylvie Loisy-Georgelin.

Tenter d’imposer un âge limite pour les seniors au volant est contre-productif

Pour ce gériatre en soins médicaux et de réadaptation à la polyclinique du Parc à Cholet, l’âge, à lui seul, ne cause pas d’incapacité, mais il nécessite toutefois des ajustements pour chaque senior, tels que privilégier les trajets courts ou éviter de conduire la nuit.

Considéré comme un « symbole d’autonomie« , imposer un âge limite pour les seniors au volant, comme certains élus tentent de le faire, est contre-productif et « peut les désocialiser », affirme Sylvie Loisy-Georgelin.