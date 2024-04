Punaises de lit : voici la méthode ultime pour les éliminer radicalement

La présence de ces insectes nocturnes au nom redouté dans nos lits et nos maisons transforme nos nuits en calvaires et nos journées en obsessions. Mais que faire face à ces envahisseurs tenaces ? Faut-il céder à la panique et dépenser des sommes folles dans des solutions inefficaces ? Absolument pas ! Découvrez la méthode ultime pour éradiquer définitivement les punaises de lit. CafeBagdad vous explique tout.

Les punaises de lit de retour dans le pays.

Comme rapporté par nos confrères de France Bleu, « la psychose aux punaises de lit s’amplifie« . Pas plus loin que le 12 mars dernier, des punaises de lits ont été détectées dans une classe de l’école élémentaire Saint-Mitre, dans le 13e arrondissement de Marseille. La pièce n’a été désinfectée qu’une semaine plus tard.

Deux jours après : d’autres indésirables ont été vues dans une classe voisine à la première contaminée. De quoi provoquer une panique générale chez de nombreux parents de l’établissement.

« La mairie nous a abandonnés. On n’a pas de vraies solutions », déplorait Karima, maman et présidente de l’association des parents d’élèves à l’école Saint-Mitre. Sur décision de la mairie, l’établissement a finalement été fermé pour « procéder à l’intervention d’une entreprise spécialisée accompagnée d’un chien renifleur« , rapporte Le Figaro.

« Un suivi rapproché des familles pour les accompagner».

«À ce jour, détaille le communiqué de la ville de Marseille publié le 25 mars 2024, la suspicion de présence d’une punaise de lit dans une autre classe, attenante à celle que les services de la Ville ont efficacement traitée, n’a pu être confirmée, l’insecte trouvé ayant été détruit avant le déplacement des équipes municipales. Lors de son dernier passage, le chien renifleur n’avait d’ailleurs relevé aucune trace de nuisibles à l’endroit où la punaise de lit aurait été trouvée».

La mairie a également promis « un suivi rapproché de la situation aux côtés des familles pour les accompagner».

Que faire pour les éloigner de chez nous ?

Pour éviter ces nuisibles, recommande le site gouvernemental, « éviter d’encombrer les espaces » en vue de « réduire le nombre d’endroits où les punaises de lit peuvent se cacher ».

« Après l’achat, peut-on lire, laver les vêtements d’occasion à plus de 60°C ou les placer au sèche-linge au cycle le plus chaud durant au moins 30 minutes ou les congeler pendant 72h« . Sachez que ces punaises de lit ne supportent ni les hautes températures, ni les basses.

« Nettoyer avec un appareil à chaleur spécialisé (disponible en location) les meubles récupérés dans la rue ou achetés en brocante avant de les introduire dans son logement ».

Pensez aussi à reboucher les fissures pour empêcher les punaises de se cacher et procéder par ailleurs au « vissage des prises, recollage du papier peint, des plinthes… ».

Punaises de lit : voici la méthode ultime pour les éliminer radicalement

N’hésitez pas à utiliser de la terre de diatomée pour les éliminer une bonne fois pour toutes. Cette poudre fine composée de silice naturelle agit comme un insecticide redoutable pour les punaises de lit, sans danger pour l’homme et les animaux domestiques.

Appliquez la terre de diatomée dans les fissures, les crevasses, les plinthes, autour des pieds de lit, des sommiers et des matelas. N’oubliez pas les zones de passage des punaises, comme les prises électriques et les interrupteurs. Renouvelez l’application tous les 3 à 7 jours, ou plus souvent si besoin.