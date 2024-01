Cette nouvelle appli permet aux consommateurs de relever et comparer le prix des produits dans les différents supermarchés. On vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Pouvoir d’achat : Cette nouvelle application ultra-efficace pour comparer les prix entre supermarchés et faire des économies

Son nom ? Reprice. Cette application créée par Carl Debrauwere sert à « scanner les produits de supermarché directement avec un Smartphone« . Cet outil vous donne de suite un comparatif détaillé. « Faites des économies, relevez les prix », promet Reprice.

Si vous voulez par exemple acheter une pâte à tartiner. Rentrez son nom dans la fameuse application puis cliquer sur le produit avec photo ou scanner son code-barre. Vous verrez une carte affichant les prix dans les supermarchés à proximité.

« On voit que ce produit-là il coûte au minimum 5,30 euros, et au maximum 6,30 euros autour de moi », illustre le créateur de l’application. Comme expliqué par le jeune homme de 30 ans, il s’agit d’une « application collaborative« , c’est-à-dire que « toutes les informations sont renseignées par les utilisateurs ».

publicité

Ce qui n’est pas le cas de l’application « Qui est le moins cher » de Leclerc

dans laquelle « Le prix des produits renseignés est directement effectué par Leclerc. Donc forcément, ils tirent la couverture à eux », dénonce le jeune bordelais installé à Strasbourg.

« On gagne un bon d’achat de 15 € dans n’importe quel supermarché «

« Il y a plusieurs actions différentes par exemple ajouter un magasin, ajouter un produit, corriger la fiche d’un produit, en renseigner le prix« , énumère-t-il.

Ce n’est pas tout. « A chaque fois qu’un utilisateur fait une action, il gagne des points. A partir de 7 000 points, on gagne un bon d’achat de 15 euros par exemple dans n’importe quel supermarché ou à la Fnac« , poursuit Carl Smith.

D’où vient le concept ?

D’où lui venait l’idée ? « Je devais avoir 12 ans. On était dans une famille monoparentale avec une maman célibataire et faire des économies sur les courses c’était un défi », confie-t-il auprès de France Bleu. On avait un grand cahier qu’on remplissait avec mon petit frère dans lequel on mettait les prix des trois magasins autour de chez nous, pour savoir lequel était le moins cher et trouver les meilleurs offres ».

« L’objectif est mondial pour que tout le monde fasse des économies. »

« Quand la guerre en Ukraine a commencé, les gens ont eu besoin de faire des économies sur les courses (…) Je me suis dit que c’était le moment de lancer l’application. Les gens ont dorénavant la possibilité de se baser sur la communauté de consommateurs pour trouver les bons plans et les meilleures offres », ajoute celui qui ambitionne de s’implanter en Alsace et dans toute la France.

« L’application disponible sur le Playstore et l’App Store est traduite en cinq langues ( espagnol, anglais, allemand, italien et français). L’objectif est mondial pour que tout le monde puisse faire des économies. »

Reprice compte environ 12 000 téléchargements et 2 300 utilisateurs dont 400 membres « super actifs ». 40 % d’entre eux sont sur Strasbourg et ses alentours.