Pourquoi votre retraite a-t-elle diminué en février : découvrez comment contester

Votre pension de retraite a-t-elle baissée ce mois de février ? Si oui, voici pourquoi et que faire à ce sujet ? On vous aide à y voir plus clair.

Comme vous l’avez probablement remarqué, le montant de votre retraite reçu en février diffère de celui des mois précédents. Si la vôtre en fait partie, découvrez pour quelles raisons et comment vous pouvez la constater.

La pension de retraite versée en février est rappelons-le celui dû en janvier. De ce fait, les taux seront réévalués tous les ans selon le dernier avis d’imposition.

Il faut savoir que les pensions de retraite sont soumises à des prélèvements sociaux comme la contribution pour le remboursement de la dette sociale ou CRDS, la contribution sociale généralisée / CSG et la contribution de solidarité pour l’autonomie / Casa.

Des prélèvements sociaux obligatoires déterminés à partir de votre dernier avis d’impôt sur le revenu (RFR et nombre de parts).

Si un changement dans votre situation est survenu au 1er janvier, comme par exemple une augmentation importante de votre revenu fiscal de référence (RFR), cela aura un impact sur les prélèvements sociaux prélevés sur votre retraite. En effet, les taux de CSG seront ajustés en conséquence.

Les taux de prélèvements en vigueur.

Découvrez ci-après les taux de prélèvements appliqués à la pension brute :

Le taux réduit : un taux de CRDS de 0,5 %, CSG de 3,8% et une exonération Casa

Le taux médian : CSG de 6,6%, CRDS de 0,5% et Casa de 0,3%

Le taux normal : CSG de 8,3 %, CRDS de 0,5 % et Casa de 0,3 %.

Tous les retraités ne sont pas concernés.

Cette modification des taux, et plus largement des prélèvements sociaux, ne touche toutefois pas tous les retraités.

L’exonération peut atteindre jusqu’à 12 230 euros par part fiscale. Les taux de prélèvement sont réduits pour les revenus entre 12 231 et 15 988 euros, puis médians pour ceux entre 15 989 et 24 812 euros. Au-delà de 24 812 euros, le taux normal s’applique.

À noter que si un contribuable profite d’un taux réduit l’année d’avant et que ses revenus ont augmenté, les taux de prélèvement restent inchangés, sauf s’ils persistent dans la tranche supérieure pendant plusieurs années consécutives.

Si vous souhaitez contester cette baisse de votre retraite, contactez votre caisse de retraite par téléphone pour obtenir des explications. Vous pouvez également déposer votre réclamation auprès du service administratif de votre caisse d’assurance retraite par courrier ou en ligne.

Si vous constatez l’existence d’erreurs, saisissez la commission de recours amiable ou CRA. Cette démarche est autorisée dans les 2 mois suivant la réception de la notification d’attribution de retraite.

Si jamais votre demande est rejetée, pensez à saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire et aussi le médiateur de votre régime de retraite. Si besoin est, recourez à un avocat.