Pourquoi les chercheurs nous demandent-ils aujourd’hui d’arrêter de boire de l’eau en bouteille ?

L’eau en bouteille, pourquoi il faut arrêter d’en consommer selon ces chercheurs ? Retour sur les dernières découvertes à ce sujet.

Le fléau des nanoplastiques et des microplastiques

En voilà une recommandation qui ne risque pas de plaire aux adeptes de l’eau en bouteille ! Comme rapporté sur Pureva, « 47 % des Français en consomment quotidiennement ».

Cette pratique, que beaucoup perçoivent « comme plus saine, présente de nombreux inconvénients » et ce, « tant pour la santé que pour l’environnement ».

Les scientifiques nous appellent d’ailleurs à « reconsidérer nos habitudes de consommation ».

L‘eau en bouteille plastique nous « expose à l’ingestion de microplastiques et de nanoplastiques », révèle une étude récemment publiée dans la revue américaine « Proceedings of the National Academy of Sciences ».

Il y est même indiqué que « chaque litre d’eau en bouteille (est susceptible) de contenir jusqu’à 370 000 particules de plastique« . Le problème, c’est que ces fragments ne sont pas visibles à l’œil nu.

Quels risques pour la santé ?

Pire, ils sont tellement « petits » qu’ils peuvent facilement « pénétrer dans le système sanguin et parvenir jusqu’aux organes nobles (cerveau, cœur)« . Les microplastiques peuvent aussi « échouer jusque dans nos poumons« .

Grâce à leur taille minuscule, les nanoplastiques peuvent traverser sans problème les barrières cellulaires. Le risque des « effets toxiques » (sur le long terme) est beaucoup plus grave qu’avec les microplastiques.

Selon les résultats, des recherches, ces particules proviennent surtout du polytéréphtalate d’éthylène (PET), le matériau qui sert à fabriquer les bouteilles.

Alerte rouge du côté de l’eau de robinet

D’un autre côté, « 43% des échantillons d’eau du robinet testés par la cellule investigation de Radio France et le réseau France Bleu, contiennent des PFAS, ou polluants éternels. Des molécules chimiques qui s’accumulent dans l’organisme et peuvent avoir un effet néfaste sur la santé ».

Finalement, quelle est l’option à prendre entre l’eau en bouteille et l’eau de robinet pour préserver sa santé ?

Pourquoi les chercheurs nous demandent-ils aujourd’hui d’arrêter de boire de l’eau en bouteille ?

« Près de 2 milliards de personnes dans le monde ayant un accès limité ou inexistant à l’eau potable dépendent de l’eau en bouteille. Pour ces personnes, la question ne se pose pas », tente d’y répondre les chercheurs du Weill Cornell Medecine (Qatar) dans la revue BMJ Global Health.

« Mais pour le reste d’entre nous, c’est en grande partie un problème de commodité et de conviction inébranlable — aidée et encouragée par le marketing industriel — que l’eau en bouteille est plus sûre et souvent plus saine que l’eau du robinet. Or, ce n’est pas le cas », mettent en garde ces derniers.

Selon ces chercheurs, « entre 10 et 78 % des eaux en bouteille » renferment des contaminants. Il peut s’agir de « microplastiques, des phtalates ou encore du bisphénol A« . Des produits nocifs à notre santé.

« La dépendance à l’eau en bouteille entraîne des coûts sanitaires, financiers et environnementaux importants, ce qui nécessite une réévaluation urgente de son utilisation généralisée« , poursuivent les chercheurs du Weill Cornell Medecine.