Même avec des températures confortables à l’intérieur, on continue parfois à avoir froid. Il y a de quoi se poser des questions lorsque le thermostat est réglé sur 20° C. Mais il y a bien une explication à cela. On vous aide à y voir plus clair.

« Pourquoi j’ai toujours froid chez moi, même avec un chauffage à 20°C ? »

« La température ressentie correspond à la sensation de froid ou de chaleur ressentie par une personne », explique Météo France.

Pourquoi ces différences entre la température réelle et notre ressenti ? Plusieurs facteurs expliquent en effet la façon dont nous percevons (ou pas) le froid et les chiffres affichés au thermomètre ne sont qu’une partie de l’iceberg.

Le confort thermique ou ressenti des conditions climatiques dans un endroit donné est quelque chose de « subjective », indique auprès de The Washington Post, Shichao Liu, professeur assistant d’ingénierie à l’Institut polytechnique de Worcester, aux USA.

« Ce sont notre interprétation et notre perception de notre environnement », poursuit-il dans les colonnes du quotidien américain.

Humidité

Il y a aussi l’humidité, « élément très important de la manière dont nous ressentons les températures à l’intérieur des appartements ou des maisons comme à l’extérieur.», rapporte Ouest France.

Courants d’air

Les courants d’air peuvent aussi réduire notre ressenti des températures à l’intérieur d’un logement. « À température donnée, la sensation de froid est plus vive en présence de vent que par temps calme », selon Météo France.

Isolation de la maison

L‘isolation de votre maison pèse également dans la balance. Si celle-ci n’est pas correctement isolée au niveau des portes ou des fenêtres, de l’air froid peut effectivement pénétrer dans votre intérieur et faire baisser les températures.

Couleur

Saviez-vous aussi que les couleurs influencent votre perception des températures ?

Des chercheurs américains ont d’ailleurs démontré que des participants à des travaux sur le sujet seraient parvenus à toucher « un récipient chaud plus longtemps lorsqu’il était associé au bleu et un récipient froid plus longtemps lorsqu’il était associé au rouge ».

Vêtements

La sensation de froid diminuerait donc dans une pièce peinte aux couleurs « chaudes », et elle augmentera avec des couleurs « froides ». Prenez garde aux vêtements que vous portez. Et oui, tenez-vous bien au chaud.

Sensibilité

Et il ne faut non plus omettre que « nous ne sommes pas tous égaux face au froid ». Certaines personnes sont plus sensibles à la sensation de froid par rapport à d’autres, même avec une « température censée être confortable ».