« Pour les clients à budget limité et les chasseurs de bonnes affaires » : le nouveau rival de Lidl et Action qui débarque en France, où le trouver ?

Cette enseigne discount teste le marché français avec son premier magasin implanté dans cette métropole, une concurrence de taille pour Lidl et Action, les géants du marché pour faire des bonnes affaires !

On y trouve de tout…

« Des vêtements pour adultes, mais aussi pour enfants, du linge de maison, des ustensiles de cuisine, de bricolage ou de tricots, des produits ménagers et d’hygiène, de la papeterie et des accessoires pour jeunes enfants… 500 m2 de produits à prix cassés », rapporte dans ses colonnes nos confrères du Parisien.

« Seule la nourriture est absente, hormis (des produits de snacking), des bonbons et des biscuits », nous indique un article d’Actu Lille.

L’enseigne s’adapte également aux événements festifs de l’année. La clientèle peut même déjà commencer à faire leurs emplettes pour Noël, « les décorations et accessoires étant déjà sur les étagères ».

Il s’agit du premier magasin de l’enseigne discount néerlandaise Wibra en France, inauguré en octobre dernier à Lambersart dans les environs de Lille.

« Le rapport qualité-prix est très correct et accessible à tous les budgets. Notre concept, précise sur le site de Wibra, la directrice France et Belgique de la marque Claudine Nachtergaele, propose divers assortiments qui visent à répondre aux besoins quotidiens de nos clients. Nous sommes là à la fois pour les clients à budget limité et pour les chasseurs de bonnes affaires », assure-t-elle.

Comme rappelé par le quotidien francilien, Wibra a— depuis le début de l’année — déjà mis en place un service de livraison à domicile en France, via sa boutique en ligne.

Un « test » pour la marque.

À l’occasion de cette première ouverture, la nouvelle boutique française a proposé une réduction de 20% sur tous les articles du mercredi 23 octobre 2024 au samedi de la même semaine.

D’autres magasins sont au programme. Ce magasin de 500 m² implanté dans la métropole lillois est un « test » pour la marque.

Elle va en profiter pour étudier les habitudes de consommation des Français. « Et ensuite, on s’adaptera », indique-t-on à la direction.

3 autres magasins d’ici 2025

Selon la directrice Belgique et France, « au moins trois autres magasins» verront le jour « d’ici 2025 ». «Roubaix, Tourcoing, Armentières, Dunkerque, Lille… Les sites ne sont pas encore choisis, mais ça ne saurait tarder », peut-on lire sur Actu Lille.

Il existe plus de 300 boutiques de cette enseigne discount aux Pays-Bas et en Belgique.

« Le secteur du discount, mené par Action, La Foir’Fouille, Stokomani ou encore Lidl, voit en Wibra, un nouveau concurrent entrer sur le territoire ».