Ces communes où la qualité de l’eau de consommation est contaminée par les fameux polluants éternels. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

150 000 habitants affectés

Sur les 450 contrôles de la qualité de l’eau menés dans le cadre des recherches sur l’étendue de la pollution aux Pfas, entre juillet 2022 et décembre 2023, six sites ont révélé des résultats préoccupants dont quatre dans le Rhône (150 000 habitants environ) et deux en Ardèche selon l’Agence régionale de santé.

Plusieurs sources d’eau, dont le puits de Ternay, le champ captant des Charmes à Montagny, le puits Les Felins à Vourles ainsi qu’un captage privé, et la source des Noisetiers à Jonage exploitée par Européenne d’embouteillage, ont été analysées. Cette situation affecte 150 000 habitants du Rhône.

11 situations en attente de « confirmation »

« 11 situations « à confirmer » (par de nouvelles analyses), dont 2 dans la Loire (les puits Champacalot et Carreton à Saint-Pierre-de-Boeuf) et 3 dans le Rhône (la station des Aéroports de Lyon à Genas, le puits Ferme Pitiot, également privé, à Corbas, et le puits Ile Grand Gravier à Grigny) », rapportent nos confrères du Progrès.

publicité

Polluants éternels dans l’eau potable : ces communes concernées, qualité de l’eau non-conforme

Voici les différentes communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes en France où la qualité de l’eau n’est pas conforme.

Puits de Ternay (le long du fleuve Rhône) :

Chasse-sur-Rhône (Isère)

Loire-sur-Rhône

Givors

Grigny

Solaize

Communay

Saint-Symphorien-d’Ozon

Sérézin-du-Rhône

Simandres

Ternay

Station des Charmes à Montagny :

Charly, Beauvallon, Chaussan, Millery, Montagny, Mornant, Orlienas, Rontalon, Saint-Laurent-d’Agny, Taluyers, et Vourles sont des communes situées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en France. Elles font partie du département du Rhône.

Voici quelques informations générales sur ces communes :

Charly ( métropole de Lyon)

Beauvallon (Rhône)

Chaussan (Rhône)

Millery (métropole de Lyon)

Montagny (Rhône)

Mornant (Rhône)

Orlienas (Rhône).

Rontalon (Rhône)

Saint-Laurent-d’Agny (Rhône)

Taluyers (Rhône)

Vourles (Rhône).

Puits Les Felins :

Brignais (Lyon)

Brindas (Rhône)

Chaponost (Rhône)

Grézieu-la-Varenne (Rhône)

Messimy (Rhône)

Pollionnay (Rhône)

Sainte-Consorce (Rhône)

Soucieu-en-Jarrest (Rhône)

Thurins (Rhône)

Vaugneray (Rhône)

Marcy-l-Etoile (métropole de Lyon).

Ces eaux sont-elles impropres à la consommation ?

L’eau n’est toutefois pas impropre à la consommation. On parle plutôt de seuil de qualité dépassé, et non pas de seuil de risque sanitaire. Des travaux sont en cours pour établir cette dernière valeur.

Les collectivités concernées sont obligées de mener un plan d’actions consistant en un traitement de leur eau ou en la réalisation des travaux d’interconnexion, souvent étalés sur plusieurs années. Mais pendant toute cette période, « leur eau continue d’être distribuée ».