En conclusion de son point sur les mesures sociales à mettre en œuvre devant les parlementaires, le Premier ministre Gabriel Attal annonce sans détour la suppression de cette allocation versée par France Travail. 300 000 Français seront victimes de cette décision CHOC. Une mesure à laquelle personne ne s’y attendait, encore moins les principaux intéressés.

Un programme social très chargé…

Entre la « Désmicardisation » de la France, la généralisation de la réforme du RSA, la mise en œuvre de la réforme de la solidarité à la source… Le programme social de l’Etat s’annonce déjà très chargé. Mais pas tant que ça, si le locataire de Matignon jugeait utile d’en ajouter une couche !

Plus de 300 000 Français pris de court à cause de la suppression de cette allocation

« Combattre les trappes à inactivité, c’est aussi assumer de réinterroger notre modèle », déclarait le nouveau chef du gouvernement qui remet en cause l’existence de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).

Ce coup de pouce « prolonge l’indemnisation du chômage et permet, sans travailler, de valider des trimestres de retraites. […] Nous considérons que la retraite doit être le fruit du travail, et donc nous proposerons la bascule de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) au revenu de solidarité active (RSA) et la suppression de cette allocation », annonçait-il sans ambages malgré le tumulte et les protestations venant des députés de l’opposition de gauche.

321 900 Français touchaient l’allocation de solidarité spécifique en 2021 d’après les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).

« Chercher un modèle social moins coûteux, c’est un impératif ! »

« Chercher un modèle social plus efficace et moins coûteux, ce n’est pas un gros mot, c’est un impératif ! », justifiait-il cette décision.

Son calcul varie en fonction des ressources déclarées par l’allocataire, « d’autant que son versement peut être maintenu, sous conditions, en cas de reprise d’activité« , Peut-on lire sur Merci Pour L’Info.

Pour toucher l’ASS, il faut être inscrit comme étant demandeur d’emploi à France Travail et être en pleine recherche d’une nouvelle activité ;

En outre, il ne faut pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et justifier d’une activité salariée durant au moins 5 ans au cours des 10 années précédant la fin de son dernier contrat de travail.

Le plafond à ne pas excéder : 1 271,90 €/mois pour une personne seule, et 1 998,70 €/mois pour un couple.

Une aide qui va jusqu’à 545,10 euros par mois.

Depuis le 1er avril 2023, le montant de l’ASS s’élève à 18,17 euros par jour, soit 545,10 euros maximum par mois.

Pour l’instant, le gouvernement n’a pas annoncé de calendrier précis pour la suppression de l’ASS. Selon les propos tenus par Gabriel Attal le mardi 30 janvier 2024, cette mesure pourrait être incluse dans un projet de loi présenté au Parlement.