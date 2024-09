Limitée à quatre régions dans un premier temps, cette expérimentation pourrait bien être étendue à l’ensemble du territoire. Ce sont donc plusieurs centaines de magasins qui vont rembourser leurs clients participants à partir de mai 2025. On vous donne plus de détails dans nos prochaines lignes.

Plus de 1000 supermarchés se proposent de rembourser leurs clients, voici la condition à remplir

En quoi consiste cette initiative et comment les consommateurs peuvent-ils se faire rembourser ?

« Concrètement, les consommateurs achèteront en grande surface un produit dans un emballage en verre qu’il faudra rapporter après utilisation pour qu’il soit lavé puis réemployé. C’est le retour de la consigne », détaille Jean Hornain, le directeur général de Citeo.

Ce projet « s’inspire de la consigne des emballages, qui était pratiquée jusque dans les années 1990 avant d’être progressivement abandonnée (sauf en Alsace) », précise d’ailleurs le site web de l’entreprise à but non lucratif financée par les entreprises de la grande consommation et de la distribution.

« Véritable levier pour réduire l’impact environnemental des emballages, l’offre de réemploi existe, mais reste encore marginale. Aujourd’hui, elle est majoritairement portée par des acteurs locaux et/ou vendue dans des enseignes de distribution sélective et ne concerne que quelques catégories de produits », précise le communiqué de l’éco-organisme qui organise la fin de vie de nos emballages ménagers.

Les usages ont évolué…

Il s’agirait « des bouteilles d’un litre comme celles de jus de fruits, des soupes, des bières, ou des pots de 450 ou 720 grammes », explique Ana Fernandez, la directrice des dispositifs réemploi chez Citeo.

À combien pourrait-on donc prétendre ?

À quel montant s’attendre ? « C’est encore à définir, mais on sera autour de 20 ou 30 centimes », explique Jean Hornain.

Cette caution, confirme Ana Fernandez, directrice des dispositifs réemploi chez Citeo, revient dans quatre départements, à savoir les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie ainsi que les Hauts-de-France.

À compter de 2025, les clients pourront donc « rapporter ces emballages en verre » dans le point de vente « dans lequel ils l’ont acheté ou dans n’importe quel enseignes partenaires des quatre régions concernées« , relaie RTL.

« Le pouvoir d’achat est un élément clef du quotidien des Français »

« Un emballage cassé, prévient-elle, ne pourra toutefois pas être remboursé« .

« L’idée, c’est qu’on puisse rendre le système suffisamment incitatif pour qu’ils puissent ramener les emballages sans que ça ne soit trop coûteux et que ça soit suffisamment pérenne dans le temps. On sait que le pouvoir d’achat est un élément clef du quotidien des Français. », conclut Ana Fernandez.