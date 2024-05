Plats préparés, restauration, grande distribution... Rappel massif de poulet partout en France

Il ne faut surtout pas consommer ces poulets rappelés partout en France, ces volailles contiennent des résidus de médicaments vétérinaires ! Retrouvez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Rappel massif de poulet partout en France

Cette campagne massive a été lancée par l’entreprise agroalimentaire Les Volailles de Keranna, filiale du groupe LDC après la détection de résidus de médicaments vétérinaires.

Pilons, ailes, cuisses… Tous les professionnels (plats préparés, restauration, grande distribution) en possession de l’un ou l’autre de ces produits rappelés doivent entrer en contact avec leur point de vente.

Jusqu’à quand la fin de procédure de rappel ?

Il ne faut pas non plus continuer à les consommer. L’entreprise agroalimentaire annonce proposer un échange ou un remboursement pour tous les clients concernés jusqu’au 1er décembre 2024.

Pour toute question de votre part, n’hésitez pas à joindre le service client

de Les Volailles de Keranna au 02 97 34 18 48.

Voici les références concernées.

Découvrez ci-après les références de tous les produits à rapporter d’urgence :

Sont rappelés des hauts de cuisses congelés sans marque conditionnés par sachet de 10 kilos, vendus depuis le 15 avril dernier par Lou traiteur, société vendant des plats cuisinés pasteurisés en France : GTIN N°3701004804379, Lot N°3224000392 avec comme DDM fixée au 29 mars 2026.

Sont également concernés des hauts de cuisses de poulet – Congelé Layer Pack – 5KG de la marque Poule et Toque. Ils ont été commercialisés par Pomona, leader de la distribution aux professionnels de la restauration, dans la France entière depuis le 3 avril dernier. Le produit porte le code-barres GTIN N° 3700158704153, Lot N°3224126781 et DDM fixée au 25 mars 2026.

Des cuisses de poulet sans marque vendues à des professionnels par les fournisseurs Caraman France et Brink food, et distribuées dans tout l’Hexagone dès le 10 avril 2024. Les références concernées sont : GTIN N°3700158701404, Lot N°3224128113, DDM fixée au 28 mars 2026.

Les autres : GTIN N°3700158701404, Lot N°3224126779, DDM : 25 mars 2026; et GTIN N°3700158701404, Lot N°3224127160, DDM : 26 mars 2026.

Des cuisses de poulet avec partie de dos 1 kilo de la marque Prim’s distribuées dans les magasins Système U, depuis le 18 avril 2024 doivent aussi être rapportées : GTIN N°3701004815610, LOT N° 3224499793 avec DDM établie au 27 mars 2026.

• Sont aussi rappelées des cuisses de poulet 1 kilo sans marque proposées à la vente dans les rayons de Système U, et par le fournisseur Jyco, approvisionnant certaines collectivités et la grande distribution. Elles portent les code-barres 3700158701480, Lot N°3224126775 ainsi que la GTIN N° 3701004805086, Lot N°3224499726. Les DDM sont fixées au 23 et 26 mars 2026.

Sont concernés des pilons sans marque commercialisés par le site Ecomiam depuis le 29 mars et distribués partout en France. Sa référence : GTIN 3700158706270, LOT N°3224499645 et DDM fau 26 mars 2026.

Des filets de poulet de 800 grammes sans marque vendus sur Ecomiam portant le GTIN 3700158706676, Lot 3224499680 et DDM au 26 mars 2026 sont, par ailleurs, rappelés.

Des ailes de poulet sans marque à destination des professionnels de la restauration à travers la France, et distribuées du 9 avril au 28 mai par Brinky Food sont à ramener d’urgence : avec comme GTIN N°03700158702746, Lot N° 3224126767 et DDM au 25 mars 2026.