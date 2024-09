Permis de conduire des seniors : ce qui va changer en 2024

Le permis de conduire des seniors évolue en 2024. CafeBagdad vous fait le point sur les changements à venir.

« Brandir le spectre de l’interdiction est contre-productif »

« Brandir le spectre de l’interdiction auprès des séniors est contre-productif », affirme avec assurance Sylvie Bonin-Guillaume, professeure de gériatrie à l’APHM.

Plusieurs voix plaident en effet en faveur d’une visite médicale obligatoire pour les conducteurs seniors. Cette évaluation médicale servirait à évaluer leur aptitude à la conduite.

Mais pour la professeure de gériatrie, « il n’y a pas de recette magique ». De plus, ajoute-t-elle, « c’est rarement nécessaire : les personnes âgées qui ne peuvent plus conduire s’arrêtent toutes seules la plupart du temps ».

« Le vieillissement n’entraine pas d’incapacité en soi »

D’ailleurs, explique la spécialiste, « Il est important de distinguer les difficultés liées au vieillissement qui nécessitent dans la plupart des cas une simple modification des comportements (comme le fait de ne pas conduire la nuit par exemple) et celles liées à une pathologie, qui peuvent toucher des personnes de tous âges et qui peuvent nécessiter un arrêt total de la conduite. Le vieillissement n’entraine pas d’incapacité en soi », souligne Sylvie Bonin-Guillaume.

« Il requiert souvent des adaptations dont il est important de parler. Mais il ne s’agit pas de dire aux seniors ce qu’ils ne peuvent plus faire, mais bien ce qu’ils peuvent toujours faire ! De plus, les enquêtes auprès des seniors ont montré qu’ils sont parfois très attachés à la voiture. En effet, pour beaucoup d’entre eux, la voiture permet d’être autonome, de rendre visite à des amis, de faire ses courses etc. », poursuit-elle.

Une visite médicale rapprochée pour les conducteurs âgés.

L’eurodéputée écologiste Karima Delli revendiquait la mise en place d’une visite médicale tous les quinze ans pour les titulaires du permis de conduire.

Un intervalle réduit ensuite « à cinq ans pour les conducteurs de plus de 70 ans ».

Permis de conduire des seniors : ce qui va changer en 2024

« En lieu et place d’une obligation, indique touteleurope.eu, le texte opte plutôt pour… une “autoévaluation” des automobilistes, via un questionnaire.

“Les députés ont accepté que les conducteurs évaluent leur propre aptitude à conduire lors de la délivrance et du renouvellement du permis de conduire”, souligne le Parlement européen.

“Nous voulions une obligation mais nous ne l’avons pas obtenue”, regrettait Karima Delli.

L’Italie, l’Espagne ou encore les Pays-Bas ont déjà instauré un examen obligatoire.

« L’introduction d’un permis de conduire numérique disponible sur un Smartphone » a été acté. Il est désormais possible à partir de 17 ans d’obtenir un permis de conduire pour les voitures ou les camions, mais uniquement en conduite accompagnée.

À 18 ans, l’accès aux permis de conduire pour camion ou autobus (16 places) est possible avec un certificat d’aptitude professionnelle.