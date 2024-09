Découvrez les solutions de paiement disponibles du péage en flux libre (télépéage, paiement en ligne, points de vente) et évitez les amendes. Décryptage.

Avantages des péages sans barrière.

Grâce au péage en flux libre, vous pouvez « désormais continuer votre trajet en toute tranquillité ». Il permet d‘ »éviter les ralentissements aux péages« . Cela vous permet aussi d’éliminer « les arrêts à chaque gare de péage ».

Le péage sans barrière utilise des portiques et des caméras pour calculer automatiquement le montant à payer, sans que vous ayez besoin de vous arrêter.

Délai de paiement (attention amende) !

« Après avoir circulé sur une autoroute à péage à flux libre, vous disposez effectivement de 3 jours pour vous acquitter de votre paiement ».

À défaut, « vous recevrez un courrier à votre domicile correspondant aux frais des péages majorés d’une indemnité forfaitaire de 90 euros ». La majoration en question est réduite à 10 euros si vous réglez dans les 15 jours.

« En l’absence de règlement dans les deux mois, une amende forfaitaire majorée de 375 € sera émise« , prévient ecologie.gouv.fr.

Péage en flux libre : les différentes options de paiement

Mais quelles sont les solutions de paiement possibles ? « Vous pouvez régler votre péage en flux libre via le site de la société d’autoroute concernée (Sanef ou Aliae), par carte bancaire, ou chez un buraliste ou une maison de la presse équipée du système Nirio (édité par la Française des jeux), par carte bancaire ou en espèce », cite le site du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

La France compte aujourd’hui quelque 10 000 points de vente agrée Nirio en France.

« Pour cela, il suffit de saisir ou communiquer le numéro de plaque d’immatriculation pour obtenir les montants à payer associés au véhicule », est-il indiqué.

Les sociétés concessionnaires proposent également le télépéage avec un badge. Fixez votre badge sur le pare-brise et passez sans vous arrêter.

Un bip vous indiquera que votre passage a été enregistré. Vous serez aussitôt débité sur votre compte.

« Le badge télépéage est le moyen le plus fiable et le plus pratique pour payer le péage en flux libre », assure le site gouvernemental.

« L’usage d’un badge télépéage permet de circuler sur les réseaux gérés par les différentes sociétés et d’avoir une facturation mensuelle globale ».

Par ailleurs, il « est utilisable sur l’ensemble des réseaux d’autoroutes en France ou en Europe » en fonction des termes des contrats souscrits.

Seules trois autoroutes du pays sont équipées du péage en flux libre : l’A79 dans l’Allier, des sections des autoroutes A13 et A14 entre Paris et Caen, et le diffuseur de Boulay sur l’A4.