En plus d’une belle rémunération, cette entreprise élue « best workplace France 2024 » laisse ses employés décider quand venir travailler ! Et bonne nouvelle : elle recrute en ce moment avec près de 70 postes à pourvoir en France.

Voici l’entreprise couronnée « best workplace France 2024«

Face à des géants comme L’Oréal, Accor, BNP Paribas… Wavestone a raflé le titre « best workplace France 2024 » dans la catégorie des entreprises de plus de 2 500 salariés.

Le cabinet de conseil se distingue surtout par son choix du « smart working », le nouveau concept de travail flexible.

En effet, la société permet à « ses salariés de choisir librement leurs horaires de travail » en vue d’une plus grande implication de la part de ses collaborateurs.

En quoi consiste le concept de smart working ?

En gros, le smart working sert à la fois les attentes des collaborateurs et celles de l’entreprise. C’est donc du « gagnant-gagnant ».

Les collaborateurs ont ainsi l’occasion de « mieux équilibrer leur vie professionnelle et personnelle ».

Le smart working est « une nouvelle manière d’orienter le travail, où la rigidité organisationnelle connue jusqu’alors est abandonnée. Il se base sur la responsabilité de chacun, l’autonomie, l’interaction ainsi que la confiance« , explique le site ciefa.com.

C’est donc la tâche qui est la plus importante, et non le lieu depuis lequel elle est exécutée.

Pas de jour de présence obligatoire dans cette entreprise pour ses salariés 70 offres disponibles en France

Wavestone, assure Fanny Rouet, sa directrice des ressources humaines, il y a possibilités d’évolution professionnelle. L’entreprise propose à ses employés plusieurs perspectives de carrière.

Au sein de l’entreprise, un responsable des carrières est chargé de suivre un groupe d’environ dix employés en vue d’aider chacun à construire un parcours professionnel qui lui correspond.

L’un de ses points forts réside dans le fait qu’elle ne « fixe pas de jours de présence obligatoires pour ses salariés » excepté le premier semestre suivant l’embauche.

Les employés de Wavestone organisent eux-mêmes leur propre emploi du temps à leur guise.

Une plateforme interne a été mise en place afin que les salariés puissent y signaler anonymement tout éventuel problème pouvant être lié à l’équité ou à la discrimination.

Les mères ont droit à un travail à temps partiel (4/5e) sans perte de salaire pendant les deux semaines suivant leur retour de congé.

De plus, les pères sont encouragés à prendre l’intégralité de leur congé paternité avec maintien de leur rémunération intégrale.

70 offres d’emploi en CDD et CDI basées à Paris sont actuellement à pourvoir. Elles concernent principalement des consultants, des professionnels des ressources humaines, de la comptabilité et du marketing.

Où postuler ?

Le cabinet de conseil propose par ailleurs des stages et des contrats en alternance pour permettre aux jeunes talents d’intégrer leur équipe.

Pour postuler, rendez-vous sur la page « Nous rejoindre » du site officiel de Wavestone.