Les automobilistes à Paris ne risquent pas de voir d’un bon œil toutes les mesures anti-voitures que compte mettre en place Anne Hidalgo !

Paris : ce qui attend les automobilistes en cette fin d’année 2024, les nouvelles ne sont pas bonnes

« Le périphérique passera à 50 km/heure maximum ».

Durant son entretien auprès du quotidien Ouest-France, Anne Hidalgo, l’édile de la capitale, annonce que « le périphérique passera à 50 km/heure maximum courant octobre ».

Une annonce qui n’a pas manqué d’insurger plus d’un, dont la Ligue de Défense des Conducteurs qui s’est d’ailleurs « aussitôt mobilisée et lancé un sondage en ligne intitulé « POUR OU CONTRE LE PÉRIPH PARISIEN À 50 ? » ».

En seulement 26 heures, est-il indiqué sur leur site web, « nous avons reçu 10 000 réponses et le résultat est sans appel : 92 % des usagers franciliens sont contre l’abaissement de la limitation de vitesse de 70 à 50 km/h !«

« Les automobilistes franciliens sont les otages du radicalisme parisien, monte au créneau Nathalie Troussard, SG de la Ligue de Défense des Conducteurs. On attend que la maire de Paris et ses subalternes, au lieu de passer leur vie à imaginer des mesures pour pourrir la vie des automobilistes, y compris en dehors de Paris, se consacrent plutôt à refaire la chaussée dans leur ville, en piteux état, ou à apprendre à tous les usagers à cohabiter avec plus de sérénité. Ça rendrait service à tout le monde et ça ferait vraiment progresser la mobilité de tous, automobilistes, deux-roues et piétons », pousse-t-elle un coup de gueule.

« Les voitures ne reviendront pas au pied de la tour Eiffel et sur le Pont d’Iéna »

La maire de Paris a également évoqué la fin de la circulation des voitures au pied de la tour Eiffel et sur le Pont d’Iéna.

Le pont d’Iéna restera piétonnisé, mais aucun véhicule à moteur ne pourra désormais y circuler, excepté une voie de service (les bus et les taxis, tout comme les véhicules d’urgence et de secours).

Une piste cyclable y sera aménagée. Les aménagements vont arriver jusqu’à la place de Varsovie, du côté du pont d’Iéna vers le Trocadéro.

Le quai Jacques Chirac (devant les jardins de la Tour Eiffel) sera aussi fermé afin que personne ne puisse passer en voiture.

Voies de covoiturage et autres…

Les voies olympiques vont, elles, devenir des voies de covoiturage. Le prix du stationnement des SUV électriques lourds triplera.

Les voitures électriques lourdes (plus de 2 tonnes) et les véhicules hybrides et thermiques (plus de 1,6 tonne) paieront plus cher pour se garer en ville. Les amendes seront plus élevées en cas d’infraction (plus de 100 €).