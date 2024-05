Rendez-vous ce début mai. Alerte bon plan chez le spécialiste du déstockage. NOZ met en vente 130 000 articles de l’enseigne d’ameublement Habitat, en liquidation judiciaire depuis fin décembre. Décryptage.

NOZ : bon plan de ce début mai, 130 000 meubles d’Habitat à -60%

« L’enseigne spécialisée dans la commercialisation de meubles et d’articles de décoration a été confrontée à des difficultés financières profondes, largement attribuables à une gestion antérieure défaillante et exacerbée par des facteurs plus récents », précisait Habitat dans son communiqué, publié en novembre dernier.

NOZ est parvenu à récupérer les stocks de 22 des 24 magasins français d’Habitat. Voilà qui va permettre aux clients de l’enseigne de profiter des milliers d’articles à prix vraiment imbattables.

« En tout, ce sont plus de 130 000 articles HABITAT qui seront à retrouver prochainement dans les 320 magasins NOZ de France, tous à -60 % de leur prix boutique : meubles, décoration, arts de la table, linge de maison », peut-on lire sur le portail actu.fr.

Voici quand les articles seront disponibles dans les 320 magasins du déstockeur

Les arrivages débarqueront en effet en deux temps. Le mobilier sera livré en premier « dans les prochains jours » dans près d’une « centaine de magasins » de la société. Les villes concernées n’ont toutefois pas été renseignées.

Néanmoins, « dans les prochaines semaines, les articles de décoration seront à retrouver dans les 320 magasins de l’enseigne. ».

La chaîne de magasins est toujours dans les bons coups. L’année dernière, par exemple, « c’étaient les meubles du site Made.com qui étaient vendus chez NOZ ».

Quid des 9 000 clients concernés ?

Le 27 mars 2024, le Groupe Cafom, propriétaire de la marque Habitat a indiqué prendre « volontairement l’initiative de chercher une solution aux quelque 9 000 clients concernés en France par la liquidation de l’ancien exploitant de la marque Habitat, pour un préjudice total évalué à environ 9 millions d’euros en prix de vente TTC ».

Pour cela, précise le Groupe, il va « accorder la licence d’exploitation de la marque Habitat à Vente-unique.com ».

« Les clients arrivent en dernier sur la liste pour un remboursement »

«Dans ce cadre, il sera étudié la possibilité de proposer à titre gracieux des bons d’achat que les clients pourront faire valoir pour l’achat de produits Habitat commercialisés sur le site Habitat.fr, selon des conditions librement acceptées. », Explique ce dernier.

« Il faut avoir à l’esprit qu’il y a des créanciers prioritaires, comme l’Urssaf, les salariés, les banques, les fournisseurs… Et que les clients arrivent en dernier sur la liste pour espérer un remboursement », tempère Pierre Nicolet, avocat en droit commercial au barreau de Paris, joint par actu.fr.