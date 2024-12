Découvrez la signification du nouveau panneau vert qui commencent à remplir nos routes ! CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Nouveau panneau vert : Connaissez-vous sa signification ? 1 automobiliste français sur 2 n’en ont aucune idée

Les panneaux routiers évoluent. Par conséquent, les conducteurs se doivent tous de se tenir informés de leurs significations. Mais il n’est pas toujours évident de connaître tous les panneaux sur le bout des doigts.

Cet article vous explique ce que signifie le nouveau panneau à bordure verte, que vous le découvriez pour la première fois ou que vous souhaitiez simplement rafraîchir vos connaissances en la matière.

Lorsque leurs bordures sont de couleur verte, les panneaux jouent généralement un rôle dit « consultatif ». Les panneaux à fond vert donnent plutôt une indication de vitesse recommandée, et non une vitesse imposée. On les retrouve surtout dans des zones sensibles.

Où les retrouve-t-on en France ?

C’est le cas par exemple dans les quartiers résidentiels, à proximité des établissements scolaires ou près des aires de jeux fréquentés par les enfants. L’objectif affiché de ces panneaux à bordure verte est de pousser les automobilistes à la prudence. Il n’y a toutefois aucune contrainte légale.

Le but est de favoriser davantage la responsabilité des automobilistes vis-à-vis des risques dans les zones urbaines ou périurbaines. Ces panneaux verts ne remplacent en rien les limitations existantes.

Au contraire, ils font office de complément des panneaux rouges traditionnels. La sécurité routière entend ainsi renforcer le message de vigilance.

Une approche qui fait penser à celle appliquée au Royaume-Uni

Cette approche s’inspire de la tendance européenne de prévention qui souhaite une amélioration de la sécurité sur nos routes. Elle est déjà en vigueur au Royaume-Uni. Daniel ShenSmith, expert britannique en droit routier, confirme que ces panneaux verts ne sont pas obligatoires.

Selon la Convention de Vienne sur la signalisation routière, ces panneaux doivent être « ronds avec un fond blanc» comme indiqué par Daniel ShenSmith, avocat et Youtubeur sur sa chaîne Youtube à plus de 13 000 abonnés.

« Je ne trouve rien dans la loi qui dise qu’un panneau à bordure verte est exécutoire, précise l’avocat. Il faut une bordure rouge et circulaire pour que la limite de vitesse soit applicable. »

Les autorités misent sur son impact positif sur le comportement des automobilistes : diminution des accidents dans les zones sensibles et une prise de conscience de la Sécurité routière. La France va vers la généralisation de ces panneaux à bordure verte sur l’ensemble du territoire français.