Elle fait ses courses chez Lidl, la situation dégénère…Elle perd son sang-froid ! « Je veux récupérer mon argent, je ne viendrai plus ici ! ». L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous raconte tout dans les lignes qui suivent…

publicité

Une vidéo devenue virale sur la Toile.

La vidéo relatant les faits fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Visiblement déçue par un produit, cette cliente d’un Lidl de Genk ne mâche pas ses mots pour faire comprendre son mécontentement. Elle était venue se plaindre de la couleur d’un paquet de farine.

Comme rapporté dans les colonnes de Laatste Nieuws, la cliente a interprété que le bleu et le blanc de l’emballage signifiaient un soutien du hard-discount allemand à Israël. Mais elle a vu tout faux puisqu’il s’agit tout simplement d’une farine d’origine française.

« Non, je ne suis pas calme, je veux mon argent » : Une cliente de Lidl monte au créneau, la situation dérape

L’explication ne l’a pas convaincue, et pour cause : la cliente en question n’a pas bronché. Elle insistait pour obtenir un remboursement, malgré les efforts de la caissière et des autres clients pour la raisonner.

publicité

Tout en filmant la scène, on l’entend dire à la caissière : « Je veux récupérer mon argent, je ne suis pas satisfait ». « Cela se voit à l’emballage ! C’est un emballage israélien ! Rendez-moi mon argent », continuait-elle tout en vociférant.

« Je ne viendrai plus ici »

Tandis que les clients présents sur les lieux lui demandent de se calmer, la cliente redouble de colère. « Non, je ne suis pas calme ! Ces gens vont mourir à cause d’Israël ».

Même après avoir récupéré son argent, elle avoue : « Je ne viendrai plus ici. Je vais chez Albert Heijn », poursuit-elle avant de partir du magasin.

Lidl réagit après la polémique causée par cette cliente.

« Nous respectons pleinement les émotions suscitées par la nouvelle. Mais il s’agit de farine française qui est bien dans un emballage bleu clair. Cet emballage ne fait pas référence à l’origine du produit », réagissait Isabelle Colbrandt, porte-parole de Lidl Belgique, à nos confrères flamands.

La rédaction a récemment rapporté le cas d’une cliente de Lidl qui a découvert des pattes de poulet à l’intérieur du poulet rôti qu’elle avait acheté chez l’enseigne allemande. Cette découverte l’a tellement écœurée qu’elle a perdu toute envie de consommer de la viande.

Une autre a déploré avoir trouvé un lézard à l’intérieur de la barquette de fraises qu’elle a acheté chez la marque allemande.