Mouches, rat mort… L’État ferme un magasin Leclerc

Entre les mouches qui jonchent le rayon poissonnerie, un cadavre de rat retrouvé dans l’un des appareils utilisés, sans parler des urines et des excréments de ces rongeurs qui empestent, l’État s’est vu dans l’obligation de fermer ce magasin Leclerc.

« On cible en premier lieu les établissements pour lesquels on a eu des plaintes d’intoxication collectives »

Un hypermarché Leclerc situé à Vindry-sur-Turdine, une commune du Rhône entre Lyon et Roanne, a été fermé par les autorités locales le mardi 29 octobre 2024.

Cette décision fait suite à plusieurs contrôles sanitaires réalisés par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône.

« Quand on fait la programmation des contrôles, on cible en premier lieu les établissements pour lesquels on a eu des plaintes d’intoxication collectives par exemple. Ensuite, on vise ceux qui n’ont pas reçu de visite depuis longtemps. Mais il n’y a aucune règle sur la qualité ou non de l’enseigne. Tout le monde y passe », explique un responsable.

Un » manquements graves aux règles d’hygiène »

Les découvertes faites par les agents dans ce magasin sont de nature à dissuader toute personne d’y faire ses courses, non seulement dans cet établissement, mais aussi à remettre en question la sécurité sanitaire d’autres supermarchés.

En effet, ce « manquements graves aux règles d’hygiène » se rapporte à « l’odeur d’urine de rats perceptible dans plusieurs espaces du magasin et des laboratoires de production », à la « la présence importante de déjections de rats dans l’ensemble des locaux, y compris en contact avec les denrées alimentaires », « la présence de cadavre de nuisibles ».

Ce n’est pas tout. Les contrôleurs ont également constaté « la présence de denrées consommées par les rongeurs dans le local de vente » ainsi que « la vétusté des locaux de manipulation, de stockage et des équipements ».

Des produits mal conservés…

La qualité des produits présentés en rayons a été remise en question avec « le non-respect des températures de conservation des denrées », sans compter « la présence de denrées périmées dans la chambre froide traiteur et dans les chariots de dons aux associations ».

De ce fait, « la poursuite des activités, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs », affirme l’arrêté préfectoral pour justifier sa décision.

Les seuls services encore disponibles dans cet hypermarché…

« Cependant, le Centre Auto E.Leclerc, le service de location, l’Espace Culturel et le Drive restent ouverts pour vous accueillir », explique le magasin concerné à sa clientèle depuis sa page Facebook.

Ce constat soulève également des interrogations sur la qualité et l’hygiène dans de nombreux restaurants à travers le pays.