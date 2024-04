Après 40 ans de travail, cette retraitée de 73 ans ne touche qu’une modique retraite de moins de 400 euros. Ses confidences.

« Les retraites agricoles, les plus faibles de tous les secteurs »

Une situation intenable ! Pas surprenant que les agriculteurs ont été nombreux à manifester en début d’année pour dénoncer leur dure réalité, dont notamment leur faible pension.

« Les retraites agricoles, sont les retraites les plus faibles de tous les secteurs », rappelait Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.

« La plupart des agriculteurs ce sont des retraites de l’ordre de 1000 euros, moins certaines fois, avec des pensions de réversion qui sont entre 700 et 800 euros», révèle Arnaud Rousseau.

Une rémunération de 300 euros de moins que le SMIC !

100 000 exploitations ont disparu en dix ans, chiffre l’Insee, et la rémunération moyenne d’un agriculteur s’élève à 1 475 € brut par mois, soit 300 € de moins que le SMIC.

Moins de 400€ de retraite par mois après 40 ans de travail pour cette femme d’agriculteur

La situation est encore plus critique pour la femme ou le mari de l’agriculteur. La preuve avec Marie-Jeanne Chauvet, cette agricultrice de 73 ans rencontrée par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Pour avoir travaillé près de 40 ans auprès de son époux décédé dans leur exploitation du Cantal, cette dernière perçoit à peine 400 euros de pension de retraite par mois.

« Je n’ai jamais compté mes heures et je ne les compterai pas, je ne regrette pas le temps que j’ai passé. Je n’ai jamais pensé que la retraite arriverait aussi vite et qu’il fallait la préparer, relate-t-elle son histoire. Je ne pensais qu’au travail, mais pas à la retraite. C’est peut-être un tort que j’ai eu… »., poursuit celle qui était pendant longtemps, femme au foyer et conjointe collaboratrice.

« Moi, je voudrais qu’on ne nous oublie pas » !

« 5 000 à 6 000 femmes travaillaient encore en 2017 sans statut sur une exploitation agricole en France », révèle un rapport présenté au Sénat.

Depuis la mort de son époux, Marie-Jeanne Chauvet a vu sa maigre retraite augmentée par une pension de réversion. Elle est loin d’être un cas isolé.

« Moi, je voudrais qu’on fasse quelque chose pour nous et qu’on ne nous oublie pas, qu’on nous laisse sur le côté du chemin(…) On mériterait davantage », avance Marie-Jeanne Chauvet.

« Il y en a entre 300 000 et 400 000 qui sont dans le cas de Marie-Jeanne »

« En France, les agriculteurs qui ont une retraite complète, à taux plein, il y en a à peu près 210 000. Pour les conjointes d’exploitants, c’est à peu près pareil. Sur 1,2 million de retraités, il y en a entre 300 000 et 400 000 qui sont dans le cas de Marie-Jeanne », reconnaît Georges Delmas, président section des anciens exploitants FDSEA 15.