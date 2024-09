Pour « relancer la natalité », une aide financière de la Caisse d’Allocations familiales pourrait être proposée pour pousser les célibataires à faire des rencontres. Explications.

Une baisse de natalité inquiétante en France

Cette proposition du sociologue Julien Damon, spécialiste des politiques familiales et ancien directeur des études de la Caisse nationale des Allocations Familiales (CNAF), entend ainsi remédier « à la baisse préoccupante de la fécondité en France ».

Comme rappelé dans les colonnes de L’Express, le nombre de naissances, comptabilisé chaque mois en France depuis plus de deux ans, demeure toujours « inférieur à celui du même mois un an auparavant ».

« En 2023, le nombre annuel de naissances est descendu au-dessous de 700 000, contre plus de 800 000 une décennie plus tôt, soit l’étiage le plus faible depuis les préludes du baby-boom« , révèle le sociologue lors de son entrevue auprès de L’Express.

Sur le premier semestre de l’année 2024, le nombre de naissances a diminué de 2,4% en comparaison à 2023.

Meetic, Tinder,… Cette aide de la Caf pour financer votre abonnement à un site de rencontre

Dans un essai documenté au style alerte, intitulé Les Batailles de la natalité, publié le 30 août dernier aux Editions de l’Aube, Julien Damon, enseignant à Sciences Po et à HEC, évoque une piste quelque peu originale pour contrer ce problème de natalité.

Il suggère à la Caf de proposer un chèque qui financera votre abonnement sur les sites de rencontres comme Tinder ! Sachez que ces abonnements peuvent coûter entre 16 et 500 euros par mois.

Il entend mettre sur pied « un grand service public de la rencontre, en complément ou en remplacement des sites comme Meetic ou Tinder ».

Cette piste pour les « adeptes de la drague à l’ancienne »

« Julien Damon invite les pouvoirs publics à faire preuve d’inventivité ». Pour les « adeptes de la drague à l’ancienne, (par exemple) les pouvoirs publics pourraient (même) aussi soutenir les bars, restaurants et salles de sport qui organisent des moments de rencontre« , ajoute-t-il.

Les CAF pourraient même financer « un conseil matrimonial, pour les individus seuls, sans ou avec enfants, qui souhaitent se relancer dans l’aventure à deux ».

Versement des allocations familiales dès le 1ᵉʳ enfant

Parmi ses autres propositions, un peu moins farfelues, l’essayiste propose de verser des allocations familiales dès le premier enfant.

Julien Damon précise qu’il faut même investir « dans un service public de la petite enfance » et « créer de nouvelles aides pour les familles nombreuses ».

Emmanuel Macron avait, quelques mois auparavant, plaidé pour un “réarmement démographique” avec la proposition d’« un congé de naissance remanié, un meilleur accès à la PMA, voire un check up de fertilité ».