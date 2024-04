MaPrimeRénov 2024: votre dossier est en attente? Voici comment le faire avancer

Des milliers de propriétaires font face à un retard dans le traitement de leur demande MaPrimeRénov 2024. Comment faire avancer son dossier pour hâter son projet de rénovation énergétique ? Pas d’inquiétude, CafeBagdad vous livre les étapes clés pour débloquer rapidement votre aide pour enfin commencer vos travaux.

Des délais d’attente interminables…

« Nous avons déposé un dossier auprès de l’Anah le 8 janvier dernier dans le cadre d’une rénovation globale. Le dossier est toujours en cours d’instruction depuis presque 3 mois », déplore l’une des 23 000 membres du groupe Facebook MaPrimeRénov’ le parcours du combattant, où s’échangent tous ceux qui rencontrent des difficultés pour percevoir l’aide.

Et pourtant, selon l’Anah, le délai moyen de traitement des dossiers MaPrimeRénov est de 5 semaines à compter de leur dépôt. Sarah, une mère de famille du Tarn, attend depuis 4 ans que son dossier soit validé pour le remplacement de sa chaudière au fioul et celui de ses fenêtres.

“On ne sait même plus quoi penser. Après, on n’a pas envie de lâcher, mais quatre ans, ça commence à être long, admet-elle. Je suis passée par toutes les phases: énervée, déçue, etc. Là, je n’ai juste pas envie de lâcher, et je ne lâcherai pas”, confie Sarah qui a finalement fini par toucher l’enveloppe tant attendue.

Plus de 1.700 réclamations selon la Défenseure des droits.

D’autres demandeurs sont toujours dans l’attente du traitement de leur dossier ou du versement de la prime promise par l’Anah. Une situation confirmée par la Défenseure des droits, qui a enregistré plus de 1.700 réclamations concernant des retards de paiement depuis 2020.

« Nous devons nous assurer que les bénéficiaires de la prime sont bien à l’origine des travaux financés, les entreprises mandataires ne peuvent se substituer aux bénéficiaires dans la création du compte MaPrimeRénov’, et tant que ce n’est pas confirmé, nous ne pouvons pas verser la prime », confie l’agence.

Qui y sont éligibles ?

Pour bénéficier de l’aide, il faut être propriétaire du logement à rénover, et n’envoyer que des devis d’entreprises labellisées Reconnu Garant de l’Environnement. Tous les documents doivent être à la même identité (nom, prénom et adresse).

Vous rencontrez des difficultés pour recevoir votre prime MaPrimeRénov 2024 ? Contacter l’Anah. Il est « possible que votre dossier soit incomplet et que des pièces complémentaires soient nécessaires » pour toucher votre prime.

Appelez le numéro national France Rénov’ : 0808 800 700. Rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov’ (550 points en France) ou contactez-les via le formulaire en ligne.

N’hésitez pas à demander l’aide de votre député local pour accélérer le traitement de votre demande de versement.

Plus de 900 recours collectifs ont été déposés contre l’Anah via Justice.cool. Consultez Maître Joyce Pitcher, spécialiste des contentieux de masse, pour savoir si une action en justice est adaptée à votre situation.