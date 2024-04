Maison de retraite : avez-vous le droit d’y placer vos parents contre leur gré ?

Peut-on obliger ses parents âgés à intégrer une maison de retraite ? CafeBagdad vous fait le point sur la question.

Pourquoi certains seniors ne veulent-ils pas aller en maison de retraite ?

Placer ses parents en maison de retraite est une décision difficile à prendre. C’est souvent source d’un sentiment de culpabilité difficile à dépasser. « Quand le parent lui-même est réticent », la situation devient de plus en plus complexe quand on sait que le respect de leur volonté et de leurs droits est essentiel. Mais que faire face à leur refus ou à leur perte d’autonomie ?

Quitter son chez-soi, un nid douillet où l’on a vécu des moments précieux, n’est jamais chose aisée. Pour les seniors, souvent installés depuis plusieurs décennies dans leur habitation, ce changement de vie peut s’avérer particulièrement traumatique.

L’idée de quitter un environnement familier et rassurant pour un nouveau lieu, souvent impersonnel et inconnu, amène souvent les seniors à se sentir abandonnés.

Il est important de ne pas minimiser ce sentiment et d’aborder ouvertement la situation avec ses proches. L’accompagnement d’un professionnel peut également s’avérer précieux pour faciliter l’adaptation au nouveau lieu de vie.

« Il faut être au clair sur les raisons qui conduisent à mettre son parent en maison de retraite, souligne la psychothérapeute Nicole Prieur. C’est généralement pour lui apporter une sécurité qu’il n’est plus possible de lui assurer chez lui. », poursuit-elle.

« Il est essentiel de préparer son entrée en Ehpad en justifiant son choix, en le visitant ensemble, en parlant des objets qui y seront apportés », recommande le magazine Notre Temps.

« Une stimulation pour réactiver des aptitudes et des modes de relation.«

« L’Ehpad peut apporter une resocialisation et une stimulation qui permettent de réactiver des aptitudes et des modes de relation. », indique également l’autrice de Les trahisons nécessaires (Robert Laffont).

Maison de retraite : avez-vous le droit d’y placer vos parents contre leur gré ?

Pour les personnes âgées autonomes, le consentement écrit est obligatoire avant toute admission. Elles doivent être informées de manière claire et précise des conditions de séjour, des soins et services proposés, ainsi que de leurs droits et obligations.

Si la personne âgée est jugée incapable de consentir, la situation devient plus complexe. Un représentant légal, désigné par la personne elle-même ou par un juge, devra alors prendre la décision en son nom. Ce représentant doit agir dans l’intérêt supérieur de la personne âgée et prendre en compte ses volontés exprimées antérieurement.

En cas de refus, les résidences services seniors ou encore la colocation entre seniors peuvent faire l’affaire. Mais faut-il encore être « autonome« . Dans le cas contraire, il n’y a pas d’autres choix que d‘intégrer des EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).