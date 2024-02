Loterie : cette incroyable erreur qui l’a privé d’un gain de 340 millions de dollars

Pendant plusieurs jours, cet homme a cru avoir remporté un jackpot de 340 millions de dollars à la loterie, avant de réaliser que le site n’avait pas affiché les vrais numéros gagnants. Voici toute l’histoire.

« J’étais un peu excité, mais je n’ai pas crié… »

John Cheeks croyait déjà être millionnaire grâce à la loterie américaine. Le 6 janvier 2023, ce natif de Washington a acheté un billet de Powerball pour tenter sa chance.

Comme la plupart des joueurs, l’homme a fait le choix de jouer avec les dates d’anniversaire de ses proches.

Deux jours après le tirage, cet Américain découvre avec stupéfaction que les numéros affichés sur le site officiel de la loterie correspondaient exactement à ses combinaisons.

« J’étais un peu excité, mais je n’ai pas crié. J’ai juste appelé poliment un ami et j’ai pris une photo, comme il me l’a conseillé« , a-t-il raconté au micro de NBC Washington.

Millionnaire pendant deux jours…

Rassuré par le fait que les mêmes numéros sont restés affichés pendant deux jours entiers sur le site, l’homme avait donc prévu de se rendre au bureau de la loterie le 10 janvier 2023 pour réclamer les 340 millions de dollars.

En présentant à peine son ticket, un responsable lui a expliqué que c’était une erreur. Les vrais numéros gagnants ne correspondaient pas aux siens.

« Les numéros ne sont pas les bons. Jette ton ticket à la poubelle« , lui a suggéré simplement cet employé de bureau.

Le joueur malheureux réclame justice

John Cheeks n’a pas du tout suivi cette suggestion. Bien décidé à ne pas se laisser faire, il a placé son ticket dans un coffre-fort et, quelques mois plus tard, il a intenté un procès contre Powerball, la Multi-State Lottery Association et l’entrepreneur de jeux Taoti Enterprises.

Estimant avoir été victime de cette malencontreuse erreur de la loterie américaine, le principal intéressé, qui s’est même donné la peine de payer un avocat, réclame justice.

« Ils ont dit que l’un de ses contractuels avait fait une erreur. Mais je n’ai encore vu aucune preuve allant dans son sens« , affirme le malheureux gagnant.

Un procès en cours…

« Même si une erreur a été faite, la question est : qu’est-ce que vous faites à ce sujet ? Il y a un précédent, un cas similaire qui s’est produit dans l’Iowa, où une erreur a été admise par un entrepreneur et où (les gains ont été payés aux joueurs déçus)« , se demande à son tour son avocat selon BFMTV.

S’il y avait effectivement des cas similaires, l’enjeu était situé entre 4 à 200 dollars. L’affaire est toujours en cours.