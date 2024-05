Locations de vacances sur Airbnb : voici le TOP 10 des départements les plus prisés des Français

Voici les départements français les plus demandés par les vacanciers pour les locations de vacances sur Airbnb. Décryptage.

Airbnb, 43 milliards d’euros pour 2023

Un business florissant. À moins de 100 jours des Jeux olympiques de Paris 2024, Airbnb publie une étude commandée au cabinet de conseil Deloitte.

L’étude a révélé que les réservations chez des particuliers auraient engendré pas moins de 43 milliards d’euros d’activité sur l’ensemble de l’année 2023 pour 44 millions de visiteurs au total partout en France.

« Chaque voyageur séjournant dans une location de courte durée a dépensé environ 99 € par jour en moyenne sur la durée de son voyage», chiffre Airbnb.

Rien que les dépenses des visiteurs « ont rapporté 21,9 milliards d’euros de revenus, soutenant au passage les magasins, les restaurants, les transports et autres commerces locaux», peut-on y lire.

Des recettes faramineuses pour l’Etat !

L’État n’est pas en reste. Les dépenses des voyageurs auraient selon Deloitte, permis à Bercy d’engranger 4,9 milliards d’euros de taxes via le TVA, CSG et autres contributions sociales provenant des fiches de paie des 360 000 emplois générés et favorisés par le voyage de courte durée.

Sans compter les 590 millions d’euros d’impôt sur le revenu issus des propriétaires des logements en 2023.

«Contribuant aujourd’hui à près de 1 % du PIB français, les locations de courte durée ne se contentent pas de stimuler le tourisme dans de nombreuses communautés, elles soutiennent également la résilience de l’économie française en période d’incertitude», observe Clément Eulry, nouveau directeur France d’Airbnb.

« Les Français majoritaires dans ces locations« .

La même étude a également révélé que « 173 millions de nuitées ont été réservées en France » en 2023 « dans des hébergements de courte durée ».

Le cabinet précise au passage que « les Français sont majoritaires dans ces locations (64 %), les Européens pèsent 89 % du marché ».

Locations de vacances sur Airbnb : voici le TOP 10 des départements les plus prisés des Français

L’occasion d’ailleurs de découvrir le TOP 10 des départements les plus prisés par les vacanciers pour réserver :

En Dordogne : ce sont plus de 2 millions de nuitées qui ont été réservées en 2023, d’après les données d’Eurostat épluchées par Deloitte.

Elle compte parmi les départements « ruraux » où les locations saisonnières sont très demandées avec le Var, le Haut-Rhin et la Seine-et-Marne.

La Charente-Maritime : le département compte à son actif, plus de 4 millions de nuitées réservées en 2023.

L’Hérault avec également plus de 4 millions de réservations via la plateforme. Les dépenses des voyageurs dans la seule station de la Grande Motte auraient dépassé les 42 millions d’euros.

La Savoie figure parmi les départements de montagne les plus plébiscités avec des réservations dépassant les 4 millions de nuitées en 2023. De même que la Haute-Savoie.

La Gironde regroupe à elle seule, 5,3 millions de nuitées réservées en 2023. Dans les Bouches-du-Rhône, les plateformes de réservation ont attiré plus de 7 millions de nuitées en 2023.

10,2 millions de nuitées ont été réservées en 2023 dans les Alpes-Maritimes.

« Airbnb est très présent à Paris. Il s’agit d’ailleurs de son premier marché hors des États-Unis ». La capitale regroupe 12,2 millions de nuitées réservées en 2023 via les plateformes de location saisonnière.