Listériose : découvrez les symptômes de cette infection, 2e cause de décès d’origine alimentaire selon l’Anses

En France, toutes sortes de produits alimentaires sont rappelés toute la semaine en raison de la listéria. Bien que le terme soit familier, les symptômes peuvent être graves. Entre 350 à 400 cas de listériose sont encore signalés chaque année dans le pays. Cette maladie reste jusqu’à présent la 2e cause de décès d’origine alimentaire. Aussi, la prudence est de mise avec les produits que l’on mange quotidiennement.

publicité

Du poisson vendu en grandes et moyennes surfaces rappelé dans toute la France pour listeria

Justement du haddock fumé et du hareng doux vendus en grande surface font cette semaine l’objet d’un rappel produits. L’alerte a été lancée par la plateforme gouvernementale. La présence de la listeria monocytogenes, agent microbien responsable de la listériose, y a été potentiellement détectée.

Les filets de hareng doux sans marque apparente ont été commercialisés du 23/01/2024 au 04/02/2024 en barquette sous vide, à Franprix, Super U, Marche Frais, Cœur de frais, Carrefour contact, Saveurs d’ici.

Le code-barres du produit rappelé est le n°2298105000003 avec comme DLC au 04/02/2024. Les lots concernés sont les N°2097332, N°2097792 et le N°2098344.

publicité

Les filets de haddock rappelés ont été commercialisés sous la marque « Mon p’tit poissonnier », en barquette sous vide dans les magasins Leclerc, Intermarché, Super U, Franprix, Monoprix, Cœur de frais, les Boucheries André, au Secours populaire.

Les aliments les plus à risque de renfermer la listeria.

« De nombreux types d’aliments peuvent être contaminés » par la bactérie, souligne l’Anses, à savoir « les produits de charcuterie cuite, les fromages à pâte molle (en particulier au lait cru), à croûte fleurie et lavée, à pâte pressée non cuite et affinage court, et les poissons fumés », ajoute l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Listériose : découvrez les symptômes de cette infection, 2e cause de décès d’origine alimentaire selon l’Anses

Les symptômes de la listériose sont peu spécifiques. Il arrive qu’aucun symptôme ne se manifeste. Sachez néanmoins que sa période d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines, précise l’Institut Pasteur.

Pour d’autres, la maladie se traduit par des « diarrhées » d’intensités « modérées ou de symptômes grippaux (fièvre, courbatures, maux de tête…)« . Parfois, les signes cliniques sont beaucoup plus graves allant « jusqu’à des troubles neurologiques comme les méningites ou méningo-encéphalites (forts maux de tête, fièvre élevée, nausées, vomissements, troubles du comportement…) », détaille le portail actu.fr.

« Des complications (méningites, encéphalites ou bactériémies) peuvent survenir » conduisant « à une hospitalisation dans 20 à 30 % des cas ».

Les personnes à risque avec la listériose.

La listériose peut être dangereuse chez les populations à risque, à savoir les personnes immunodéprimées, les enfants de bas âge ainsi que les femmes enceintes. Chez ces dernières, « la contamination entraîne des risques de fausse couche, d’accouchement prématuré ou de fœtus non-viable », indique l’Anses.

Comme précisé par le ministère de l’Agriculture, cette « infection peut (parfois) passer inaperçue ou se réduire à des contractions ou (juste) un état pseudo-grippal ».