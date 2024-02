Rappel Conso tire la sonnette d’alarme concernant une volaille contaminée par de la listeria. Elle est impropre à la consommation. Rapportez-la d’urgence au point de vente.

Listéria : de la volaille vendue dans ce célèbre supermarché rappelée en urgence dans toute la France

Si donc, vous prévoyez cuisiner une pièce de volaille ce lundi soir, vérifiez la dinde que vous comptez mettre dans votre assiette. Elle peut faire partie de la procédure de rappel lancée ce vendredi 9 février 2024 par la plateforme gouvernementale d’alerte de produits dangereux.

Il s’agit d’une barquette de dinde d’un kg commercialisée entre le 16 et le 28 janvier 2024 dans tous les supermarchés d’Auchan à travers la France entière. Il en va de même chez « toute autre enseigne commercialisant les produits à marque Auchan ».

Voici la référence de volaille à identifier.

« La viande dépasse le critère d’alerte sur le germe listeria », Peut-on lire sur la fiche émise par Rappel Conso. Le lot de la dinde rappelée appartient à la marque Pouce, et porte la marque de salubrité FR 41 238 001 CE, ainsi que le lot N°0344168624. Son code-barres étant le GTIN N° 3254560105621.

Selon toujours Rappel-Conso, les personnes qui ont pu consommer cette viande risque d’ingérer l’agent microbien listeria, et attraper la Listériose.

Ces aliments à risque de listéria.

Comme la listéria résiste au froid, la bactérie peut proliférer dans le congélateur pour ensuite « contaminer tous les stades de la chaîne alimentaire en colonisant les sites de fabrication des aliments ».

« Les aliments crus sont ainsi les plus fréquemment contaminés : fruits et légumes mal lavés, produits laitiers non pasteurisés et fromages au lait cru, viandes peu cuites, produits de charcuterie, poissons fumés et crus, coquillages crus, ou encore graines germées. »

Les aliments réfrigérés à durée de conservation longue sont tout aussi bien sujets à la contamination. La listériose touche notamment les personnes dont le système immunitaire est fragile, les personnes âgées, les femmes enceintes ainsi que les nouveau-nés.

Cette pathologie peut être grave et provoquer la mort, en de rares occasions. « La bactérie étant tuée par la chaleur, il est essentiel de cuire ou réchauffer les aliments crus d’origine animale ou les plats prêts à consommer à plus de 75 °C« , recommande le portail actu.fr.

Que faire pour les personnes ayant déjà consommé la dinde rappelée ?

Pour revenir à notre dinde, voyez si vous ne présentez pas les symptômes de la listériose si vous avez déjà mangé le produit rappelé : diarrhées modérées ou symptômes grippaux (fièvre, courbatures, maux de tête…), troubles neurologiques (méningites ou méningo-encéphalites se manifestant par des forts maux de tête, fièvre élevée, nausées, vomissements, troubles du comportement…).

Si tel est le cas, rapprochez-vous de votre médecin. Le délai d’incubation de la listériose peut aller jusqu’à 8 semaines.