Voici quel pain choisir lorsque vous faites vos courses chez l’enseigne Lidl. C’est le meilleur pain santé selon cette nutritionniste !

Lidl : ce professionnel de la santé révèle le meilleur pain vendu dans les rayons, c’est « l’option la plus saine »

Si rien ne vaut le fait maison, de nombreux foyers optent pour le pain de la grande distribution pour économiser ou tout simplement pour gagner du temps.

Baguette, pain complet, tradition ou autre ? Face à la multitude de choix chez Lidl, difficile de s’y retrouver. Noémie Combremont vous éclaire sur le sujet.

Voici, selon la nutritionniste, le meilleur pain (pour votre santé) que vous pouvez acheter chez l’enseigne allemande.

C’est dans une vidéo publiée sur YouTube que Noémie Combremont nous prodigue ses conseils en matière d’alimentation.

Pour cette fois, c’est au rayon de boulangerie que l’autrice d’ouvrages dédiés à la nutrition et créatrice de programmes de remise en forme s’est intéressée, plus exactement au pain que nous y achetons.

« Si la baguette demeure la vedette des tables françaises, il existe bien d’autres sortes de pain« , rappelle le site france.fr. Des pains de loin meilleurs, côté santé.

Attention aux apparences, tous les pains ne se valent pas. Le pain, ce n’est pas qu’une question de goût, mais aussi de santé.

Ce qui compte, c’est ce qu’il y a à l’intérieur. Cela peut faire toute la différence. Pour Noémie Combremont, le meilleur pain, c’est le pain complet.

Pourquoi ce pain et pas un autre ?

« Il contient plus de nutriments, moins de sucre et plus de fibres que le pain blanc », explique la nutritionniste.

Le sucre, alerte d’ailleurs la Société canadienne du Cancer, a un côté obscur dont on ne mesure pas toujours l’ampleur.

Gare aux sucres ! Un vrai danger pour la santé !

Et le pire, c’est que ce « tueur en série » se trouve un peu partout dans tout ce qu’on mange, et ce, jusque dans des produits insoupçonnés comme « le ketchup, la sauce barbecue, la moutarde, etc. qui sont en général très riches en sucre ».

Pour revenir au pain complet, sachez que cet aliment « apporte beaucoup de satiété ».

Une meilleure conservation par rapport aux autres pains

L’autre atout du pain complet, c’est qu’ « il se conserve mieux que le pain blanc qui va durcir plus rapidement ».

Pour le garder encore plus longtemps, Noémie Combremont recommande de mettre son pain dans une boîte hermétique et le placer au frigo ou au congélateur.