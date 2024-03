Ne consommez PAS ces steaks hachés Lidl ! Vérifiez si votre lot est concerné et obtenez un remboursement. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Lidl : attention, ces steaks hachés surgelés font l’objet de rappel produit en France

Vous avez du steak haché surgelé parmi vos ingrédients de ce week-end ? Prudence ! Vérifiez la provenance de votre viande avant de la cuire. Assurez-vous qu’elle soit sûre à consommer.

Ne laissez pas n’importe quelle viande atterrir dans votre poêle. Et pour cause : un rappel est en cours. La procédure concerne une grande partie de la France. La rédaction de CafeBagdad vous en dit plus dans les lignes qui suivent…

Quel est le motif du rappel ?

Elle porte particulièrement sur un lot de steaks hachés surgelés commercialisé par la marque Lidl du 17 janvier au 14 mars 2023. La raison ? Une anomalie gustative, appelée déviation organoleptique, rendant la consommation de ces produits impropre.

Autrement dit, le produit comporte un défaut pouvant affecter l’un ou l’autre de nos organes de sens (toucher, vue, goût, odorat) (L’ouïe n’étant pas concernée, NDLR).

Les steaks hachés peuvent avoir un goût, une odeur, une texture ou une apparence anormale. Comme souligné sur le portail actu.fr, « le sens impacté n’est pas précisé dans le rappel » lancé par la plateforme gouvernementale.

Que faire si vous détenez la viande rappelée dans votre congélateur ?

Que faire si vous avez acheté ces steaks hachés ? Ne les consommez surtout pas et ramenez-les au point de vente pour obtenir un remboursement. Vérifiez immédiatement votre congélateur pour identifier si vous êtes concerné(e) par ce rappel.

La date de fin de procédure de rappel va jusqu’au mardi 14 mai 2024.

Si le remboursement ne vous intéresse pas, Rappel Conso vous recommande (par mesure de précaution) de « détruire le produit » dans le plus bref délai. Pour toute information, composez le 08 00 90 03 43.

Quelle est la référence du produit rappelé ?

Découvrez ci-après les détails du lot de steaks hachés Lidl rappelés.

Voici les informations à connaître sur le lot de steaks hachés Lidl rappelés, comme indiqué sur la fiche émise par le site gouvernemental Rappel Conso :

Numéro de lot : 681498G

Marque : L’étal du boucher

Conditionnement : Boîtes de 1 kg

Nombre de steaks : 8

Poids par steak : 125 g

Marque de salubrité : FR 43.190.003 CE

Code-barres : GTIN N°4056489361992

Date de durabilité minimale : 04/01/2025.

Cette campagne de rappel ne concerne par tous les Lidl de France. Consultez ici la liste des magasins pour savoir si les vôtres sont concernés.