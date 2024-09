Une étude de la Drees parue le 23 novembre 2023 révèle que « plus de la moitié des personnes parties à la retraite entre juillet 2019 et juin 2020 avaient mal anticipé leur montant de pension ». L’occasion de s’informer sur le niveau de vie moyen réel des retraités en France. On vous fait le point sur cette enquête du Conseil d’orientation des retraites.

Un montant de pension de retraite mal évalué

Selon cette recherche de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, « 72% des nouveaux retraités avaient une idée du montant de leur pension, qu’elle soit précise ou non. Parmi eux, 46% ont reçu le montant prévu, 20% ont reçu moins que prévu et 7% ont reçu plus. De plus, 54% des nouveaux retraités avaient mal évalué ou n’avaient pas évalué du tout leur pension », détaille le site vie-publique.fr.

L’étude en question s’appuie sur une enquête menée de février à mai 2021 auprès de 5 499 nouveaux retraités vivant en France (hors départs pour invalidité et inaptitude), peut-on y lire.

En France, les pensions de « retraites constituent un régime d’assurance : on cotise durant la vie active, et on reçoit en proportion à la retraite« , résume l’Observatoire des inégalités sur son site web.

Les retraités français vivent-ils bien ? La COR révèle le niveau de vie moyen

D’après le rapport annuel du COR, publié en juin dernier, « les retraités de droit direct gagnaient, en moyenne, 1 580 € de pension mensuelle en 2021, tous genres et régimes de retraite confondus. »

Tel que souligné par le COR, il y a toutefois de grandes disparités. « Le régime principal d’affiliation est un facteur explicatif important des écarts de montants de pension», observe-t-il dans son rapport.

Les assurés qui ont fait carrière à la SNCF, à la RATP ou à la Banque de France comptent parmi les mieux lotis, avec « 2 550 € par mois de pension en 2021« . Un montant qui équivaut déjà à « trois fois plus » que les sommes perçues par les exploitants agricoles la même année.

Ce montant est égal à « plus d’1,5 fois de la pension moyenne touchée par l’ensemble des retraités de droit direct« , précise le magazine Capital.

Les retraités des professions libérales et les fonctionnaires civils de l’État perçoivent en moyenne entre 2 390 € et 2 280 € par mois.

Attention toutefois…

Pour terminer, rappelons que le niveau de vie des retraités ne tient pas uniquement compte de leur pension, mais également d’autres sources de revenus (activités professionnelles post-retraite, revenus du patrimoine, rentes des éventuels plans d’épargne retraite souscrits).