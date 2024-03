Les propriétaires de chiens et chats sur le qui-vive : qu’en est-il vraiment de la rumeur sur la taxe des animaux de compagnie en 2024 ?

L’idée d’une taxe sur les animaux de compagnie qui circule sur les réseaux sociaux fait peur aux propriétaires des chiens ou chats. Info ou intox ? Nous démêlons le vrai du faux.

« Une taxe sur les animaux de compagnie en préparation, 100€ par animal et par an «

Comme on peut lire sur la Toile, « une directive européenne visant à mettre en place une taxe sur les animaux de compagnie serait en préparation au parlement européen. Cette taxe pourrait atteindre le montant record de 100€ par animal et par an « , relaie francetvinfo.fr.

La taxe en question s’élèverait à 100 euros pour les chiens, les chats ainsi que les chevaux. Elle coûterait 50 euros pour les reptiles, 20 euros par oiseau et 1 euro pour un poisson.

L’objectif étant de renforcer la responsabilité des propriétaires de ces animaux d’une part et d’éviter les « achats compulsifs » d’autre part.

Une règle similaire déjà en vigueur en Espagne.

Si en Espagne, principalement à Gérone, les propriétaires d’animaux domestiques doivent payer une taxe de quelques dizaines d’euros par animal de compagnie, rassurez-vous : aucune taxe du genre n’est pour l’instant prévue, du moins pour 2024.

D’où vient cette folle rumeur ? Pas de nulle part en tout cas. En l’an 2000, rappelle francetvinfo.fr, cinq députés souhaitaient permettre aux communes de mettre en place « une taxe annuelle facultative de 95€ (500 francs) sur les chiens » afin d’« améliorer le contrôle sanitaire des animaux domestiques ».

Mais au plus grand bonheur des propriétaires des animaux de compagnie, cette proposition n’a jamais été adoptée.

Toujours selon franceinfo, c’est le site belge nordpresse.be qui a fait circuler cette annonce quelque peu choquante.

Réputée pour propager des fausses informations, cette plateforme, équivalent belge du Gorafi, a alimenté la rumeur il y a une décennie.

« Les informations présentes sur le site internet Nordpresse.be ne sont pas objectivement vérifiées par des journalistes professionnels, il est donc possible que certaines informations soient erronées. C’est même totalement probable étant donné que tous nos articles sont inventés par des chimpanzés bourrés. », Indique sa page à propos. Vous voilà avertis.

Cela n’empêche toutefois pas certains sites de continuer de la relayer de temps en temps. Mais soyez rassurés : il s’agit tout simplement d’un canular.

Une taxe municipale sur les chiens jusqu’en 1970 en France.

En Allemagne aussi, tous les propriétaires de chiens sont tenus de régler un impôt spécial. En Suisse, une taxe annuelle est exigée. Au Luxembourg, un supplément de 10 € est à prévoir pour les personnes qui cohabitent avec un chien.

Saviez-vous que du temps de Napoléon III, au 19e siècle, une taxe municipale sur les chiens était en vigueur jusqu’en 1970 ?, Souligne monjardinmamaison.maison-travaux.fr