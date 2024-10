Les pays du Golfe, un véritable paradis doré pour les consultants : « L’argent coule à flots », on y touche le double du salaire en France

« Les expatriés sont payés de 2 à 3 fois mieux qu’en France et sont exonérés d’impôts » ! Les pays du Golfe, un eldorado en devenir pour les consultants ?

Les pays du Golfe, un véritable paradis doré pour les consultants : on y touche le double du salaire en France

Comme rapporté dans les colonnes du Figaro, de plus en plus de profils sont aujourd’hui attirés par la généreuse politique salariale offerte par les États de la péninsule arabique en matière du consulting.

« L’argent coule à flots à Dubaï, tu peux quasiment doubler ton salaire par rapport au bureau de Paris », témoigne auprès du Figaro un consultant chez McKinsey installé aux Émirats arabes unis.

Il faut savoir qu' »un consultant en sortie d’école payé 2000 € à Milan ou 3 000 € à Paris peut espérer gagner jusqu’à 7000 € à Dubaï ».

« Les expatriés sont payés de 2 à 3 fois mieux qu’en France et sont exonérés d’impôts, confirme auprès du site consultor.fr, David Merchier, en revenant sur son expérience de 6 mois en tant que consultant français chez Bain dans l’Émirat en 2015. Or, le coût de la vie est un peu plus élevé qu’à Paris, mais pas significativement. », assure ce dernier.

« 30 % des anciens de ma promo sont à Dubaï »

« L’argent est une motivation importante pour beaucoup d’expatriés, reconnaît Yassine El Hachami. Les salaires sont entre 2 et 3,5 fois plus importants qu’en Europe à emploi et grade équivalent. », poursuit-il.

« 30 % des anciens de ma promo sont venus à Dubaï, raconte Alexandra Magdei, Lead Associate chez Strategy& présente sur place depuis le début de l’année 2023. Je connais des gens dans chaque cabinet. »

Les consultants opèrent un peu partout à l’ensemble du Golfe.

L’activité de ces consultants couvre l’ensemble des pays du Golfe. « Maintenant, je suis à Abu Dhabi. Parfois, nous allons au Qatar. Dubaï est notre base, et nous prenons l’avion pour chacun de ces pays à tour de rôle en fonction des projets. », explique Alexandra Magdei.

« Pour mon dernier projet, j’étais à Riyad, la capitale saoudienne », indique celle qui a fait 5 ans d’études en France avant de saisir l’opportunité offerte par son cabinet de partir pour Dubaï.

« En tant qu’étrangère travaillant en France, poursuit celle qui est originaire de Moldavie. Je n’avais pas beaucoup d’expérience et je souhaitais évoluer dans un environnement plus divers culturellement. »

« L’État est prêt à beaucoup dépenser face au manque d’administration locale »

« Là-bas, l’État ne peut pas se passer de nous, il est prêt à beaucoup dépenser face au manque d’administration locale, confie au Figaro, un consultant chez Bain.

Ce n’est pas tout ! L’attrait pour ces pays du Golfe (Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, Koweït, Oman, Émirats arabes unis) s’explique également par « la perspective de travailler sur des projets d’envergure ».